SAN FRANCISCO - Die renommierte Finanzdienstleistungsgesellschaft Wells Fargo hat angekündigt, am Freitag, den 12. Juli 2024, die Ergebnisse für das zweite Quartal 2024 vorzulegen. Damit richtet sich die Aufmerksamkeit erneut auf einen der finanziellen Schwergewichte, dessen Aktien unter dem Kürzel WFC an der New Yorker Börse geführt werden. Anleger und Analysten können ab etwa 7:00 Uhr morgens Eastern Time auf den Websites der Firma sowie der Securities and Exchange Commission entsprechende Informationen einsehen. Dies markiert für die Firma, die in ihrer Bilanz annähernd 1,9 Billionen US-Dollar ausweist und eine breite Palette an Bank-, Anlage- und Hypothekenprodukten, sowie Finanzdienstleistungen für Verbraucher und Unternehmen anbietet, einen relevanten Moment zur Bewertung ihres Geschäftsverlaufs.

Details zur Telefonkonferenz

Im Anschluss an die Veröffentlichung der Zahlen ist eine live Telefonkonferenz um 10:00 Uhr Eastern Time anberaumt worden, zu welcher Interessierte über verschiedene Rufnummern Zugang erhalten. Eine Aufzeichnung des Gesprächs wird darüber hinaus bis zum 26. Juli verfügbar sein, wodurch sich Allen die Gelegenheit bietet, die vorgebrachten Inhalte detailliert nachzuvollziehen. Wells Fargo betont indessen stets auf die Bedeutung seiner gesellschaftlichen Verantwortung, etwa durch das Eintreten für erschwinglichen Wohnraum und die Förderung von Kleinunternehmen, unter Beibehaltung einer niedrigen CO2-Wirtschaft. Mit Blick auf das weitere Jahr dürften die Impulse des Unternehmens daher nicht nur finanzielle, sondern auch nachhaltige Spuren hinterlassen.

Wells Fargo Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...