18.06.2025 / 16:00 CET/CEST

Personelle Veränderung im Vorstand der GRAMMER AG Ursensollen, 18. Juni 2025 - Thomas Strobl, Mitglied des Vorstands, wird die GRAMMER AG zum 20. Juni 2025 in gegenseitigem Einvernehmen verlassen. Mit sofortiger Wirkung übernimmt Kelvin Wang als Group Chief Financial Officer (CFO) die Aufgaben von Herrn Strobl. Gleichzeitig wurde Herr Wang zum Mitglied des Vorstands berufen. Herr Wang ist als erfahrener und langjähriger Finanzmanager aus der Automobilindustrie bereits seit August 2022 für GRAMMER tätig, zunächst als CFO für die Region APAC und seit Anfang dieses Jahres zusätzlich als CFO EMEA. Dr.-Ing. Ping He, Vorsitzender des Aufsichtsrats: "Im Namen des gesamten Aufsichtsrats sowie des Vorstands danken wir Herrn Strobl für seinen Einsatz und wünschen ihm für seine berufliche wie private Zukunft alles Gute. Wir freuen uns, mit Kelvin Wang einen versierten Nachfolger für den Finanzbereich im GRAMMER Vorstand gefunden zu haben." Unternehmensprofil Die GRAMMER AG mit Sitz in Ursensollen ist spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung von Komponenten und Systemen für die Pkw-Innenausstattung sowie von gefederten Fahrer- und Passagiersitzen für On- und Offroad-Fahrzeuge. Im Bereich Automotive liefert das Unternehmen Kopfstützen, Armlehnen, Mittelkonsolen, hochwertige Interieur-Komponenten und Bediensysteme für die Automobilindustrie an namhafte Pkw-Hersteller und an Systemlieferanten der Fahrzeugindustrie. Der Produktbereich Commercial Vehicles umfasst die Geschäftsfelder Lkw- und Offroad-Sitze (Traktoren, Baumaschinen, Stapler) sowie Bahn- und Bussitze. Mit rund 12.000 Mitarbeiter:innen ist GRAMMER in 20 Ländern weltweit tätig. Die GRAMMER Aktie ist im Prime Standard notiert und wird an den Börsen München und Frankfurt sowie über das elektronische Handelssystem Xetra gehandelt.



Kontakt:

GRAMMER Aktiengesellschaft

Tanja Bücherl

Tel.: 09621 66 2113

investor-relations@grammer.com



