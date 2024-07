© Foto: SHIHO FUKADA - picture alliance / ASSOCIATED PRESS



Mit seinem aktivistischen Investmentstil baute Carl Icahn ein Milliardenvermögen auf. Zuletzt hat er sich an folgenden Unternehmen beteiligt. Carl Icahn zählt zu den erfolgreichsten Investoren der letzten Jahrzehnte. Sein Investmentstil löst hingegen bei den wenigsten Unternehmen Begeisterung hervor. So erwirbt er meist bedeutende Anteile, um im Anschluss Management-Entscheidungen zu beeinflussen. Ein Beispiel ist Apple. 2013 erwarb er Aktien, um kurze Zeit später ein Aktienrückkaufprogramm zu fordern, das die Kursentwicklung antrieb. 2014 beteiligte er sich an eBay und führte mit dem forcierten PayPal-Spin-off eine Wertsteigerung herbei. In manchen Fällen hält er sich aber auch zurück. So …