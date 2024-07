Das sind die Kurspotenziale aller Analysten für die 40 aktuellen DAX-Werte von Adidas bis Zalando. Die Überraschung: für einige Titel sind die Marktbeobachter sogar so optimistisch, dass sie bis zu 42 Prozent an Ertragspotenzial sehen. Sollten Anleger hier zuschlagen? In Zusammenarbeit mit Roland Frank. Unter dem Strich hat sich der DAX in den vergangenen 30 Tagen nicht bewegt, nachdem er einen furiosen Jahresstart mit einem Plus von mehr als zehn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...