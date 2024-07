Eine achttägige Gewinnsträhne der Aktien von Tesla hat den wertvollsten Autohersteller der Welt zum ersten Mal in diesem Jahr in den positiven Bereich gebracht. Durch die fulminante Rallye der letzten Tage hat das Unternehmen über 200 Milliarden USD an Marktwert dazu gewonnen. Nach dem jüngsten Kurssprung ist die Bewertung mit einem 2024er KGV von 115 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...