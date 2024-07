Hamburg (ots) -Der Alltag für Kommunikationsprofis ist anspruchsvoll geworden. Häufig kommen Themen in der PR-Praxis immer wieder vor - und müssen dann auch noch für verschiedene Kanäle aufbereitet werden. Da ist es gar nicht so leicht, immer wieder neue Text-Ideen zu generieren. Sabine Krippl zeigt, wie sich Kreativität steuern lässt und erläutert hilfreiche und einfach umsetzbare Techniken für die Textgestaltung - auf Wunsch auch mit KI-Unterstützung.Wer zu wiederkehrenden Texten immer wieder unterschiedliche Texte für die interne Kommunikation, zur externen Verwendung oder für einzelne Social-Media-Kanäle erarbeiten muss, dreht sich schnell im Kreis. Und fragt sich, wie es andere schaffen, immer wieder neue und witzige Ideen zu entwickeln. Dabei geht es überraschend einfach: Die Referentin zeigt, mit welchen Techniken sich in kurzer Zeit viele Ideen generieren lassen.Lassen Sie sich inspirieren und tanken Sie frischen Schwung für den Alltag: Sabine Krippl öffnet ihre erprobte Trickkiste und bringt Sie ganz schnell in den Kreativmodus. Und das alles mit und an den Beispielen aus Ihrem Alltag. So entsteht eine lebendige, interaktive Session, bei der Mitmachen erwünscht ist.In einem Vorgespräch tauschen wir uns über Ihre Wünsche und Fragen aus, so dass Sabine Krippl den Workshop auf Ihren Bedarf zuschneiden kann. Während der Schulung gibt es ausreichend Raum für Fragen und spontane Ideen, so dass ein inspirierendes Lernklima entsteht.Programm:- Geistiges Stretching: Sich in den Kreativmoduls bringen- Die Foto-Falle: Langweilige Bilder aufpeppen- Multitool ABC-Darium: Eine neue Sicht bekommen- Bewährte Ideenlisten: Themen immer wieder neu aufbereitenGeeignet ist diese Schulung für Mitarbeitende aus den Bereichen Marketing, Unternehmenskommunikation, Social Media, PR und Öffentlichkeitsarbeit. Wir empfehlen eine Gruppengröße von bis zu 12 Teilnehmenden.Ihre Referentin Sabine Krippl ist eine der beiden Gründerinnen von textwende. Seit über 20 Jahren setzt sie sich dafür ein, dass die Texte von Unternehmen und Organisationen verständlicher, lebendiger und individueller werden. Bei ihren Seminaren ist der praktische Nutzen für die Seminar-Teilnehmer das oberste Ziel - bei anschaulicher und humorvoller PräsentationEckdaten für die Inhouse-Schulung Ansprechende Texte, effizient geschrieben: Knackige Ideen für wiederkehrende Inhalte entwickeln- Dauer: je nach inhaltlichen Anforderungen ca. 3 Stunden zzgl. Pausen, als Präsenzformat im Workshop-Charakter auch ganztägig möglich- Kosten für Vorbereitung und Durchführung: abhängig von vereinbarter Dauer, Besonderheiten und individuellem Anpassungsbedarf. Auf Anfrage erstellen wir für Sie gerne ein unverbindliches Angebot.- Termin: nach Absprache- Durchführung als Online-Format mit Ihrer gewohnten Videotechnik. Die Durchführung in Präsenz in Ihrem Unternehmen oder in externen Räumen ist nach Absprache ebenfalls möglich.Programmbeschreibung online (https://www.newsaktuell.de/academy/die-kreative-trickkiste-fuer-erfolgreiche-texte/)Mehr zu Inhouse-Schulungen in der news aktuell Academy (https://www.newsaktuell.de/academy/inhouse-schulungen/)Pressekontakt:Weitere Informationen und ein Angebot erhalten Sie bei:Marcus Heumann, Leiter der news aktuell AcademyE-Mail: academy@newsaktuell.deTelefon: +49 40 / 4113 32845Original-Content von: news aktuell Academy, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166760/5817412