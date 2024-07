© Foto: Michael Bihlmayer - picture alliance / CHROMORANGE



Am 02. Juli gab Tesla die Absatz- und Produktionszahlen für Q2, 2024 bekannt. Trotz eines Rückgangs in beiden Kategorien schnellte der Kurs daraufhin nach oben und die wO Community reagierte mit Irritation und Spott.Mit weit über 300 Beiträgen hat es in dieser Woche Tesla nach längerer Abwesenheit mal wieder an die Spitze der Top-Diskussionen auf wallstreetONLINE geschafft. Der Grund liegt unter anderem darin, dass Tesla am 02.07 die Absatzzahlen für das zweite Quartal 2024 verkündet hat. Tesla gab an 443.965 Fahrzeugen verkauft und 410.831 Fahrzeuge produziert zu haben, was den zweiten Quartalsrückgang in Folge bedeutet. Der Tesla Kurs schnellte nach Veröffentlichung der Daten trotzdem …