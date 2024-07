BITCOIN am Wochende: BÄREN AM DRÜCKER!

Bitcoin Bären am Drücker, Modus etwas überdehnt, $60.000 als Widerstand im Fokus

Das übergeordnete Bild für Bitcoin

Bitcoin hat in der vergangenen Handelswoche schwerer Schlagseite erlitten, ist deutlich unter die $60.000 Marke gefallen, ein Szenario, welches wir ja bereits in unserer letztwöchigen Bitcoin Betrachtung als durchaus realistisch in Betracht gezogen hatten.

Zur Erinnerung: in unserer Betrachtung vergangene Woche schrieben wir - Um allerdings den Bitcoin Bullen erneut in die Karten zu spielen, ist - ein Bruch der auf Stundebasis etablierten Abwärtstrendlinie von Nöten, - unterhalb bleibt die Gefahr eines erneuten Falls unter die $60.000 Marke akut gegeben, ein Fall unter die $58.000 Marke aktivierte übergeordnet als erstes Kursziel den Bereich um $52.000, Zwischenziel in Gefilden um $56.000. […].

Nun zum Positiven: rein technisch darf der Modus in Bitcoin nun auf der Unterseite als ein wenig "überdehnt" bezeichnet werden, die Wahrscheinlichkeit einer zeitnahen Gegenbewegung mit erstem Ziel im Bereich um $58.000, eventuell auch etwas höher um $60.000 scheint sehr wahrscheinlich.

Allerdings hellt sich hierdurch das Bild übergeordnet nicht auf: eine Rückeroberung der $59.000 Region würde man allenfalls als "Unterbrecher" bezeichnen, in der Tat ist für eine tatsächliche Aufhellung weiterhin ein Bruch der seit Anfang Juni etablierten Abwärtstrendlinie und Halten über $60.000, eher sogar $63.000 nötig, um ein deutliches Signal zu senden, dass die Bitcoin Bullen das Ruder zurück übernommen haben.

Sollte die Bitcoin Bären folgend auf einen...

