Manhattan skyline and taxi cab crossing Brooklyn Bridge, New York Die Dominanz der USA in der Welt ist so groß wie nie zuvor. An der Börse zumindest hält diese These stand und birgt noch Überraschungen dazu. Eine neue Generation von Aktienkäufern und aktiven Tradern hat das Bild bei Onlinebrokern in den vergangenen Jahren merklich verändert. Schaute man in den 2010er-Jahren bei den Börsen Stuttgart oder Frankfurt auf die meist gesuchten Aktien, so fanden sich dort zuverlässig Allianz, Siemens, VW, ...

