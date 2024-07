Wie Daniel im Audio bereits erläutert hat, liegt die deutsche Industrie kursseitig am Boden. Dürr, Lanxess, Bayer, Conti oder Lufthansa sind dort nur einige wenige Beispiele. Doch auch in den USA sind viele Aktien abseits der Techs im Bärenmarkt und mitunter sogar im tiefen Bärenmarkt. Amazon führt den Dow auf 12 Monate an mit rund 50% Plus - dies hat uns im Markenwertportfolio bis vorletzte Woche begleitet und dicken Gewinn gebracht. Dahinter kommen zwei Banken mit JP und Goldman und auf Rang7 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...