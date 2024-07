© Foto: AdobeStock



Eine Korrektur dominierte in den letzten Wochen den Kupferpreis. Zuletzt erholte sich jedoch das Industriemetall. Ist das als Reaktion auf den vorherigen Preisrückgang zu bewerten oder steckt womöglich mehr dahinter? Kupfer, Gold & Co. nehmen Fahrt auf Kupfer legte in den letzten Handelstagen deutlich zu. Noch kann man den Preisanstieg als Reaktion auf den vorherigen Rückgang einordnen. Doch es könnte mehr daraus erwachsen, gerät doch gegenwärtig ein wesentlicher Belastungsfaktor für Kupfer und andere Metalle stark ins Wanken. Die Dominanz des Greenbacks nahm vor allem den Metallen "die Luft zum Atmen". Und genau diese Dominanz bekommt nun mehr und mehr Risse. Nicht zuletzt der …