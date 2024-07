Nach wiederholten Ablehnungen hat Apple nun den Drittmarkt-App-Store von Epic Games für den Start in der EU genehmigt, wie aus Berichten hervorgeht. Entsprechend den neuen Bestimmungen des Digital Markets Act (DMA) in Europa hat Apple die Anwendung bedingt anerkannt, allerdings unter der Auflage, dass Epic Games bestimmte Korrekturen in einem nachfolgenden Update vornehmen muss. Trotz zweifacher Zurückweisung der Dokumente und des Antrags von Epic Games kam es schließlich zur Zustimmung Apples, welche einen wichtigen Präzedenzfall für die Öffnung von iOS für Drittanbieter-App-Stores setzt. Dabei geht Epic mit der Einführung von Fortnite auf iOS in Europa sowie der Etablierung seines Games Stores einen fundamentalen Schritt in Richtung marktwirtschaftlicher Diversifizierung. Dieser Vorgang symbolisiert die herausfordernde Balance zwischen den strengen Richtlinien Apples und den Regulierungen des DMA, die Drittentwicklern größere Freiheiten in der Gestaltung ihrer Vertriebskanäle ermöglichen sollen.

Erste Erfolge trotz anfänglicher Rückschläge

Die Einigung folgt auf die Ankündigung von Apple, dass bereits Anpassungen des App Stores geleistet wurden, um sie mit den Vorgaben des DMA in Einklang zu bringen. Die Unternehmen bleiben jedoch in einer Auseinandersetzung verhaftet, die bereits 2020 begann, als Epic Games Apple erstmalig der Exklusivitätspraktiken bezichtigte und die Plattformzulassung für Fortnite aufgrund von Differenzen über In-App-Zahlungsregelungen aufgehoben wurde. In Anbetracht der jüngsten Entwicklungen dürfte Epic Games' Games Store nebst Fortnite in den kommenden Monaten in der EU auf iOS verfügbar sein, vorausgesetzt, es ergeben sich keine weiteren Hindernisse vonseiten Apples.

