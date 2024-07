Essen (ots) -130 Kubikmeter Wasser, 19,1°C Grad Wassertemperatur: Am 6. Juli 2024 trafen sich zahlreiche Badelustige um 12:00 Uhr zum Anbaden am Werksschwimmbad. Die ersten hundert Badegäste wurden sogar vom Eiscafé Arnoldo aus Essen-Schonnebeck mit jeweils einer gratis Kugel Eis belohnt, serviert im schwarzen Waffelhörnchen. Die spektakulärste Bade-Location Deutschlands ist damit ab sofort täglich von 12:00 bis 20:00 Uhr geöffnet.Sieben Wochen lang, bis einschließlich Sonntag, 25. August 2024 können sich Badegäste kostenfrei im Werksschwimmbad abkühlen, sonnen und entspannen. Prof. Dr. Hans-Peter Noll, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Zollverein, sagt über die einzigartige Bade-Location: "Das Werksschwimmbad ist ein beliebter Treffpunkt für das ganze Quartier und über dessen Grenzen hinaus bekannt. Besonders junge Menschen besuchen das Werksschwimmbad und genießen die kostenfreie Abkühlung in den NRW-Sommerferien. Die Eröffnung ist hervorragend gestartet und ich freue mich auf viele Wochen voller Badespaß, ganz besonders auch auf den Arschbomben-Contest."Kontrastreich platziert vor der Koksofenbatterie gehört das 12 × 5 Meter große Becken zu den aufregendsten Bade-Locations der Republik. Wo früher Kohle zu Koks gebacken wurde, werden zwei aneinander geschweißte Überseecontainer heute zum Sommer-Treffpunkt im Essener Norden. Das 2,40 Meter tiefe Becken ist nur für Schwimmer geeignet, ein Schwimmmeister ist vor Ort. Nichtschwimmer dürfen leider nicht ins Becken, auch nicht mit Schwimmhilfen.Die beste Arschbombe des JahresAuch am Samstag, 17. August 2024, geht es im Werksschwimmbad hoch her: Der Arschbomben-Contest steht auf dem Programm! Mit dem Motto "Splash! Boom! Bang!" können alle Teilnehmenden zeigen, wer die formschönste und spektakulärste Arschbombe beherrscht. Eine Jury entscheidet, wer den begehrten Pokal mit nach Hause nehmen darf. Ob höchste Wasserfontäne oder größte Welle - hier ist mit erstklassigen Sprüngen ins kühle Nass jede Menge Spaß garantiert.Parallel dazu findet das Parkour-Sommerfest statt, organisiert vom Kreisjugendwerk der AWO Essen. Auf einer 600 m² großen Anlage zeigen Profis, wie man die Hindernisse mit atemberaubenden Sprüngen überwindet. Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm und zahlreiche Chill-Out-Möglichkeiten machen diesen Sommertag zu einem perfekten Erlebnis für Jung und Alt.Mehr Barrierefreiheit: Schwimmspaß für alleDie Stiftung Zollverein setzt sich dafür ein, das Werksschwimmbad und den Arschbomben-Contest inklusiver zu gestalten. Kunst und Kultur sollen für alle Menschen zugänglich sein. Dafür müssen Badegäste in der Lage sein, selbstständig über eine Badeleiter ohne Hilfsperson in das Schwimmbecken ein- und auszusteigen. Das Betreten der Poolebene ist ebenfalls eigenständig möglich, jedoch sind die Treppenstufen nicht barrierefrei, sodass eine Hilfsperson erforderlich sein kann. Da das Becken 2,40 Meter tief ist, ist sicheres Schwimmen unerlässlich und Nichtschwimmer:innen wird der Zutritt verweigert.Fragen zur inklusiven Nutzung des Werksschwimmbads können an die E-Mail-Adresse inklusion@zollverein.de gerichtet werden.Über das WerksschwimmbadEntstanden ist der Outdoor-Pool im Rahmen des Kunstprojekts "Zeitgenössische Kunst und Kritik" im Jahr 2001 durch die die Frankfurter Künstler Dirk Paschke und Daniel Milohnic. Das12 x 5 Meter Gesamtkunstwerk symbolisiert den Strukturwandel des Ruhrgebiets und besteht aus zwei Überseecontainern.Die Stiftung Zollverein freut sich auf zahlreiche Badegäste und wünscht allen einen unvergesslichen Sommer voller Badespaß.Veranstaltung: WerksschwimmbadOrt: Werksschwimmbad, Zugang Kokerei, UNESCO-Welterbe Zollverein, EssenTermin: Samstag,06.07. bis Sonntag, 25.08.2024, täglich von 12:00 bis 20:00 Uhr**vom 12.-14.07.2024 und bei schlechtem Wetter geschlossenVeranstalterin: Stiftung ZollvereinEintritt: freiVeranstaltung: Splash! Boom! Bang! - Arschbomben-Contest auf ZollvereinOrt: Werksschwimmbad, Zugang Kokerei, UNESCO-Welterbe Zollverein, EssenTermin: Samstag, 17.08.2024, 12:00-18:00 UhrVeranstalterin: Stiftung Zollverein und Kreisjugendwerk der AWO EssenEintritt: freiPressekontakt:Markus PließnigLeitung Kommunikation und MarketingStiftung ZollvereinUNESCO-Welterbe ZollvereinBullmannaue 1145327 EssenTel.: +49 201 24681-120E-Mail: markus.pliessnig@zollverein.deOriginal-Content von: Stiftung Zollverein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112586/5817479