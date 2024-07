Sektoranalyse Immobilen-Aktien: Einzelaktien & Immo-ETF

Traden & Investieren mit Immobilien-Aktien. Fokus auf Wohnimmobillien und Einzelhandelsimmobilien

Immobilen-Aktien sind eine Alternative zur Investition ins eigene Betongold, aber auch kurzfristige Trades sind möglich. Ob Einzelaktien oder ETF - der Einstieg ist mit geringeren Beträgen möglich als der Erwerb einer eigenen Immobilie. Der Sektor lässt sich unterteilen in Wohn- und Gewerbeimmobilien, letztere wiederum in Einzelhandel, Büros und Nischen wie Rechenzentren.

iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) - ISIN US4642877397

Der iShares U.S. Real Estate ETF bildet die Entwicklung der führenden Aktien des US-Immobiliensektors ab. Der Kursverlust des vergangenen Halbjahres liegt bei rund 2.3 Prozent. Derzeit sehen wir eine Keilformation, die sich in Kürze nach oben auflösen könnte und einen guten Einstiegspunkt in die nächste Rallye bei Immobilienaktien liefern könnte.

TAG Immobilien (TEG) - DE0008303504

TAG Immobilien AG ist ein MDAX-Unternehmen, spezialisiert auf Wohnimmobilien in Nord- und Ostdeutschland. Das Jahr 2023 endete mit einem Verlust, für das laufende Jahr könnte es aber schon wieder besser aussehen, zumal es für Investitionen in Polen EU-Subventionen gibt. Charttechnisch gefällt uns die Aktie mit der aktuellen Notierung knapp über den gleitenden Durchschnitten besser als die Wertpapiere der Wettbewerber Vonovia und LEG Immobilien.

Unibail-Rodamco-Westfield (URW) -ISIN FR0013326246

Unibail-Rodamco-Westfield besitzt und betreibt Einkaufszentren, Büros und Veranstaltungsorte weltweit. Das Unternehmen hat 2023 ebenfalls rote Zahlen geliefert, könnte aber 2024 wieder die Gewinnzone erreichen. Im Chart erkennen wir eine Stabilisierung des Kurses über den EMAs. Von dort könnte sich ein Sprungbrett für ein Breakout Setup entwickeln.

Realty Income (O) - ISIN US7561091049

Realty Income ist ein US-Immobilienunternehmen mit dem Fokus auf Einzelhandelsimmobilien. 2023 war auch hier ein Verlustjahr, dem nach aktueller Prognose wieder eines mit schwarzen Zahlen folgen soll. Als Real Estate Investment Trust (REIT) ist das Unternehmen steuerbegünstigt, sofern es Gewinne in Form von Dividenden ausschüttet. Auf Grund seiner monatlichen Ausschüttungen mit einer Dividendenrendite 2023 von 5.33 Prozent ist die Aktie bei Dividendenjägern sehr beliebt. Für Long Trades wäre eine Rückkehr auf die Oberseite der gleitenden Durchschnitte vorteilhaft.

Simon Property Group (SPG) - ISIN US8288061091

Simon Property Group ist der US-Marktführer für Einkaufszentren. Der REIT mit Sitz in Indianapolis lieferte in den vergangenen drei Jahren stets Zuwächse bei den Gewinnen und seit 2020 Steigerungen bei den Dividenden. Auch hier ist die Steuerbegünstigung bei Dividendenausschüttung gegeben. Sobald das Wertpapier wieder auf der Oberseite der EMAs notiert, könnte es wieder für Long Trades interessant werden.

Autor: Thomas Canali

Veröffentlichungsdatum: 06.07.2024

