Dogwifhat explodiert um 10 %: Startet die 5 $-Rallye?

Kryptowährungen erholen sich heute deutlich. Nach einigen Tagen blutroter Verluste gab es jetzt auch die ersehnte Gegenbewegung. Doch Dogwifhat steigt um 10 Prozent und damit sogar deutlich stärker als der Gesamtmarkt. Insoweit offenbart sich relative Stärke. Auch in der vergangenen Woche sind die Verluste mit rund 8 Prozent beispielsweise sogar geringer als bei Ethereum.

Nichtsdestotrotz dürfen diese Zahlen nicht über die mittelfristige Entwicklung hinwegtäuschen. Denn Meme-Coins kommen meist kräftig unter die Räder, wenn der Gesamtmarkt schwächelt. Im vergangenen Monat verliert WIF also 40 Prozent seines Werts und notiert mittlerweile fast 60 Prozent unter dem Rekordhoch. Ist die heutige Gegenbewegung nun ein valides Anzeichen für eine Trendwende?

Denn bei einem aktuellen Kurs von rund 2 US-Dollar würde eine neue Rallye auf das Allzeithoch bei knapp 5 US-Dollar das eingesetzte Kapitel mehr als verdoppeln.

Technisch sieht die Ausgangslage zweifelsfrei schon wieder besser aus. Rund um 1,50 US-Dollar könnte sich ein Doppelboden ausbilden, der Support hielt im jüngsten Abverkauf. Dennoch könnten aktive Händler durchaus noch ein wenig abwarten, um entweder den Ausbruch über die abwärtsgerichtete Trendlinie zu handeln oder einen Sprung über den Widerstand zwischen 2,20-2,30 US-Dollar mit einer Long-Position zu begleiten.

Shiba Shootout zeigt Stärke: Besser als WIF?

Während Dogwifhat mit rund 2 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung zweifelsfrei schon das Gros der Erfolgsgeschichte geschrieben hat, launchen kontinuierlich neue Meme-Coins mit Potenzial.

Shiba Shootout ist ein neuer Meme-Coin, der kürzlich seinen Presale gestartet hat und innerhalb der ersten 24 Stunden bereits 500.000 US-Dollar einsammeln konnte. Dieses Projekt kombiniert Krypto mit einem Wild-West-Thema und bietet seinen Nutzern eine einzigartige, unterhaltsame und community-getriebene Erfahrung. Ein Meme-Coins mit Gaming-Features und einem vielseitigen Ökosystem.

Zum Shiba Shootout Presale

Shiba Shootout: Ein Konzept für die Community

Im Herzen von Shiba Shootout steht die digitale Stadt Shiba Gulch, die als ein virtueller Treffpunkt für alle Nutzer und Fans fungieren soll. Hier können Teilnehmer an verschiedenen Herausforderungen teilnehmen, Memes teilen und an der Aufregung des Shootouts teilhaben. Die Stadt verwandelt sich laut Whitepaper bei Sonnenuntergang in eine Bühne für Meme-Battles, bei denen Nutzer in freundschaftlichem Wettbewerb gegeneinander antreten. Zusätzlich zu den Meme-Wettbewerben bietet Shiba Gulch eine Vielzahl weiterer Aktivitäten, darunter Pokerturniere und virtuelle Schatzsuchen.

Zum Shiba Shootout Presale

Die Gemeinschaft spielt natürlich eine zentrale Rolle in diesem Projekt. Regelmäßige Sitzungen, die sogenannten Campfire Stories, ermöglichen es den Mitgliedern, ihre Erfahrungen zu teilen und für die besten Geschichten belohnt zu werden. Durch das Rewards-Programm können Nutzer Freunde einladen und für jedes neue Mitglied Bonus-Token erhalten. Dieses Engagement fördert den Gemeinschaftsgeist und stärkt die Verbindung zwischen den Nutzern. Zugleich möchte das Team das Wachstum der Community ankurbeln.

Tokenomics und Sicherheit bei SHIBASHOOT

Die Token-Verteilung ist klar strukturiert: 5 Prozent gehen in den Rootin' Tootin' Shooter Fund, 20 Prozent in das Marketing, 10 Prozent in die Liquidität, 10 Prozent in die Projektmittel, 35 Prozent in den Vorverkauf und 20 Prozent in das Staking. Diese Verteilung sorgt dafür, dass ausreichend Finanzmittel für die Weiterentwicklung und Vermarktung des Projekts vorhanden sind.

Elementarer Bestandteil von Shiba Shootout ist das Cactus Staking. Dies ist eine einzigartige Mechanik, bei der Nutzer ihre Token auf einem digitalen Kaktus pflanzen und im Laufe der Zeit mehr Token sammeln können.

Laut Whitepaper wurde der $SHIBASHOOT-Token-Smart-Contract von Solidproof geprüft und durch Coinsult einer KYC unterzogen. Diese Maßnahmen bieten potenziellen Käufern zusätzliche Sicherheit. Dies ist gerade im spekulativen Marktsegment wichtig und generiert Vertrauen in der Community.

Die Roadmap des Projekts umfasst mehrere Phasen, darunter den Community-Launch, eine robuste Marketingkampagne, AI-Vertragsprüfungen, die Integration der Blockchain und die Veröffentlichung eines Mini-Spiels. Token-Listings auf dezentralen Börsen sowie Partnerschaften und Community-Aktivitäten sind ebenfalls für die Zukunft von Shiba Shootout geplant.

Wer das Konzept hinter Shiba Shootout spannend findet und sich noch zum günstigsten Preis beteiligen möchte, muss in den nächsten Tagen seine Analyse durchführen. Denn in rund einer Woche kommt es zur ersten Preiserhöhung im Presale, womit Early-Adopters direkt Buchgewinne aufbauen können.

Zum Shiba Shootout Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.