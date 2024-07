Powercell schoss in der vergangenen Woche regelrecht nach oben. Schließlich liegen die Kurse 2,12 Prozent höher als noch vor einer Woche. An drei der vier Sitzungen feierte das Wertpapier Kursgewinne. Dabei tat besonders das Plus vom Mittwoch in Höhe von 2,73 Prozent gut. Sehen wir hier nun den Auftakt zu einer Rallye? Das übergeordnete Bild hat sich damit allerdings nur leicht verbessert. Denn das Papier liegt nach wie vor in Reichweite zu einer ...

