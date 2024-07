Schlechte Laune ist derzeit bei allen GameStop-Aktionären angesagt. Schließlich beträgt das Minus im Vergleich zur Vorwoche 2,07 Prozent. An zwei der vier Sitzungen ging es für die Aktie nach unten. Am Montag war das Minus mit rund 5,51 Prozent für GameStop am größten. Ist das der Beginn eines Crashs? Dieser Kursrutsch hat die mittelfristigen Aussichten merklich getrübt. Denn eine wichtige Unterstützung ist nun zum Greifen nahe. Schließlich ist das ...

