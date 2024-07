Bitcoin Kurs: Preis konsolidiert nach Korrektur über 56.000 Dollar

Nach einer Phase signifikanter Kursrückgänge hat sich der Bitcoin-Kurs stabilisiert und konsolidiert nun über der Marke von 56.000 Dollar. Während die kurzfristige Stabilisierung Hoffnung auf eine Erholung gibt, bleibt abzuwarten, wie sich der Kurs in den kommenden Tagen entwickeln wird. Die aktuelle Marktphase ist entscheidend für die weitere Preisentwicklung und könnte wegweisend für die kommenden Wochen sein.

Jüngste Korrektur bescherte Bitcoin zunächst ein Multi-Monats-Tief

Infolge seines jüngsten Preiseinbruchs scheint sich Bitcoin jetzt stabilisiert zu haben und konsolidiert oberhalb der Unterstützung bei 56.000 Dollar. Der vergangene Monat war jedoch von einer stark negativen Wertentwicklung geprägt. Noch vor 30 Tagen stand der Coin bei etwa 71.000 Dollar, bevor er im Verlauf des Monats stetig abwärts ging und dabei wichtige Unterstützungszonen bei 67.500, 65.000, 62.500 und 60.000 Dollar durchbrach. Die negative Entwicklung führte zu einem Monatsverlust von über 20 Prozent.

In den letzten Tagen nahm die Korrektur eine besonders negative Wendung, als der Bitcoin-Wert von 60.000 Dollar innerhalb von etwa 24 Stunden auf 54.000 Dollar einbrach. Das Tief markiert den niedrigsten Stand von Bitcoin seit seiner Rallye auf das neue Allzeithoch von knapp 74.000 Dollar Anfang März. Zusammen mit Bitcoin ist auch der gesamte Krypto-Markt im letzten Monat eingebrochen, und die Gesamtmarktkapitalisierung fiel auf etwas mehr als 2 Billionen Dollar. Bitcoins Marktdominanz bleibt mit 53,7 Prozent weiterhin hoch, jedoch hat der Fear and Greed Index, der das Anleger-Sentiment abbildet, stark gelitten und liegt aktuell bei einem Tiefstwert von nur 37 von 100 möglichen Punkten im eindeutigen Bereich der Fear.

Nach diesem turbulenten letzten Monat und dem negativen Ausbruch von Bitcoin aus der vorherigen Konsolidierungsrange zwischen 60.000 und 70.000 Dollar stellen sich Anleger nun zwei zentrale Fragen: Kann Bitcoin noch weiter in Richtung 50.000 Dollar absteigen? Und könnte eine V-förmige Erholung einsetzen, wie sie bereits mehrfach im Krypto-Markt beobachtet wurde und Bitcoin schnell wieder in Richtung 60.000 bis 70.000 Dollar führen könnte?

Könnte jetzt eine V-förmige Erholung folgen?

Damit eine V-förmige Erholung einsetzen kann, bedarf es vor allem einem: massivem Kaufinteresse und hohem Handelsvolumen an den Krypto-Börsen, das den Verkaufsdruck deutlich übersteigt. Aktuell liegt das Handelsvolumen von Bitcoin bei 34,8 Milliarden Dollar, was eher durchschnittlich ist. Dennoch macht die impulsive Erholung von Bitcoin von seinem jüngsten Tief bei 54.000 Dollar auf aktuell circa 56.500 Dollar bereits Hoffnung. Innerhalb der letzten 24 Stunden gelang dem Coin nämlich eine Erholung von 3,45 Prozent.

Wenn man das Szenario einer V-förmigen Erholung weiterdenken möchte, könnte der Preis innerhalb der kommenden Woche erneut über 60.000 bis 62.500 Dollar steigen und möglicherweise bereits im Verlauf der kommenden Woche die Marke von 65.000 Dollar erreichen. Spätestens hier wäre jedoch mit erneutem Widerstand zu rechnen, da den Bullen dann bereits in kurzer Zeit eine solide Rallye gelungen wäre und sich der Verkaufsdruck sicherlich wieder erhöhen würde.

Ein solches positives Ungleichgewicht zwischen Käufern und Verkäufern könnte tatsächlich entstehen, da es aktuell einige große Verkaufstreiber am Markt gibt, die jedoch in absehbarer Zeit aufhören werden zu verkaufen. Dazu gehören die Bitcoin-Miner, die nach dem jüngsten Bitcoin-Halving eine Halbierung ihrer Mining Rewards erfuhren. Dies zwingt sie nun aufgrund des ebenfalls gefallenen Bitcoin-Preises dazu, ihre Bitcoin-Bestände zu liquidieren, um ihre laufenden Kosten zu decken. Des Weiteren sind es die Bitcoins der ehemaligen Krypto-Börse Mt. Gox, die jetzt offenbar an ihre ursprünglichen Eigentümer zurückgezahlt werden. Die Eigentümer werden die Bitcoins höchstwahrscheinlich in großen Teilen verkaufen, da sie nach so vielen Jahren auf massiven, unrealisierten Gewinnen sitzen. Zudem ist auch die deutsche Bundesregierung aktuell dabei, Bitcoin im Millionen-, wenn nicht gar Milliardenwert zu verkaufen.

All dies sind jedoch temporäre Verkaufstreiber, denen ein massiver natürlicher Kaufdruck gegenübersteht, der durch die neuen Bitcoin-Spot-ETFs und die bald anstehende Genehmigung der Ethereum-Spot-ETFs nochmals gesteigert werden dürfte. Das könnte, wie gesagt, eine solche V-förmige Erholung realistisch machen. Sollte es Bitcoin jedoch nicht gelingen, über 57.500 beziehungsweise 60.000 Dollar hinauszusteigen, wäre damit zu rechnen, dass der Preis erst noch eine Weile unter 60.000 Dollar konsolidieren muss, bevor eine erneute Rallye einsetzen kann.

99BTC stellt aktuell eine interessante Investitionsalternative dar

Kleinere Altcoins haben oft das Potenzial, in Zeiten von Krypto-Rallyes ihren Wert noch stärker zu steigern als etablierte Kryptowährungen wie Bitcoin, da sie aufgrund ihrer geringeren Marktkapitalisierung ein größeres Aufwärtspotenzial besitzen. Ein hervorragendes Beispiel für einen solchen Coin ist derzeit 99BTC. Der Coin gehört zur Krypto-Bildungsplattform 99Bitcoins, die bereits seit geraumer Zeit im Krypto-Markt aktiv ist und eine engagierte Community von über 700.000 Followern aufgebaut hat.

99Bitcoins bietet eine Vielzahl von Krypto-Kursen, Lerninhalten und Trading-Signalen an und hat sich als verlässliche Bildungsressource im Bereich Kryptowährungen etabliert. Mit der Einführung von 99BTC als eigene Kryptowährung und dem innovativen Learn-to-Earn-Mechanismus will die Plattform ihr Angebot erweitern und modernisieren. Der Learn-to-Earn-Mechanismus belohnt Nutzer dafür, dass sie Bildungseinheiten auf der Plattform absolvieren, mit echten 99BTC-Coins. Das schafft einen zusätzlichen Anreiz für Nutzer, sich weiterzubilden und verstärkt die Attraktivität der Plattform.

In einem sich ständig erweiternden Markt, in dem immer mehr neue Anleger auf den Kryptozug aufspringen, steigt der Bedarf an Krypto-Bildung kontinuierlich. Das könnte 99Bitcoins und der dazugehörigen Kryptowährung 99BTC in den kommenden Monaten zu erheblichem Wachstum verhelfen. Derzeit befindet sich 99BTC noch im sogenannten Pre-Sale, wodurch Investoren die Möglichkeit haben, den Token zu einem vergünstigten Preis von 0,00112 Dollar zu erwerben. Bereits jetzt wurden über 2,3 Millionen Dollar an Investitionen eingesammelt, was das Vertrauen der Anleger in das Projekt zeigt.

Neben den potenziellen Kurssteigerungen bietet 99BTC den Token-Haltern auch attraktive Staking-Rewards. Mit einer jährlichen Rendite von über 700 % können Anleger durch das Staking ihrer Coins ein zusätzliches passives Einkommen generieren. Das erhöht nicht nur die Attraktivität des Tokens, sondern trägt auch zur Stabilität und zum langfristigen Erfolg des Projekts bei.

