Experte: Manipulation! Neue Analyse zum jüngsten Krypto-Crash

Trotz einer deutlichen Erholung in den letzten 24 Stunden verzeichnete Bitcoin im vergangenen Monat eine starke Korrektur, die sich in den letzten Tagen noch einmal verstärkte. Die makroökonomische Lage belastet Bitcoin bereits seit längerem, da hohe Zinsen andere Anlagen attraktiver machen. Zusätzlich tendiert der Markt durch Miner-Verkäufe, bevorstehende Mt.Gox-BTC-Auszahlungen und kontinuierliche Verkäufe durch das deutsche Bundeskriminalamt deutlich leichter. Diese Faktoren verstärken den Abwärtstrend, da zu viele BTC auf den Markt gelangen und das ETF-Volumen auf niedrigem Niveau bleibt. Das Angebot übersteigt die Nachfrage deutlich - eine Korrektur ist unausweichlich.

Experten vermuten inzwischen sogar Manipulationen als Grund für die jüngsten Bewegungen. Dennoch können Bullen aufatmen, da laut dieser Analysen im Anschluss dennoch ein Bullenmarkt anstehen dürfte. Was zeigt uns die neue Analyse zum jüngsten Krypto-Crash?

Krypto Analyse: Erst Manipulation, dann Bullenmarkt?

Der Krypto-Experte "Cyclop" betont zunächst in einem neuen Beitrag auf X, dass der Kryptomarkt schon mehrfach als "tot" angesehen wurde, etwa beim Zusammenbruch von Mt. Gox im Jahr 2014, dem Luna- und FTX-Crash 2022 und den aktuellen Entwicklungen in 2024 mit Deutschland und Mt. Gox. Dennoch folgten auf diese Krisen oft bedeutende Bullenmärkte. Laut Cyclop spielen dabei auch immer wieder Marktmanipulationen dabei eine zentrale Rolle.

Crypto was "over" many times:



2014: Mt. Gox collapse

2022: Luna collapse, FTX collapse

2024: Germany, Mt. Gox, more to come



But after these manipulations, the real bull run began.



: How market makers manipulate the market and how not to fall for it

Manipulatoren beeinflussen nämlich die Chartmuster, indem sie bei Widerstandsniveaus kaufen oder bei Preiserholungen verkaufen. Diese Muster werden von Einzelhändlern als Signale wahrgenommen, die ihre Handelsentscheidungen leiten und so zu täuschenden Levels führen, die chartabhängige Händler in die Irre führen. Smart Money nutzt also die Charttechnik, um sich gegenteilig zu positionieren.

Krypto-Wale bewegen die Preise dementsprechend, sodass Händler immer wieder ihre Positionen mit Verlust schließen. Die Konsolidierungsphase endet normalerweise nach vier bis fünf Berührungen der oberen oder unteren Linien. Wenn der Preis einen entscheidenden Punkt erreicht, aber dann direkt umkehrt, sei dies ein Anzeichen für Manipulation. Dass die Charttechnik nur ein Handel mit Wahrscheinlichkeiten ist, ignoriert der Analyst hier augenscheinlich bewusst - doch ohne Frage können Krypto-Wale die Preise nach ihrem Gutdünken beeinflussen.

Hier gebe es verschiedene Techniken und Phänomen. Beispielsweise sind es die Fair Value Gaps, die durch aggressives Kaufen oder Verkaufen entstehen, was zu erheblichen Preisbewegungen und Lücken im Chart führt. Nach einem anfänglichen Anstieg fallen die Preise oft wieder, was den großen Akteuren zugutekommt und spät eintretende Händler aus ihren Positionen drängt. Die Jagd von Stop-Losses ist eine weitere Taktik, bei der Wale Stop-Loss-Orders an Schlüsselstellen aktivieren, indem sie die Preise in diese Richtung bewegen. Dies führt zu schnellen Preisänderungen, da große Kauf- oder Verkaufsaufträge die Stops auslösen.

Um diesen Manipulationen zu entgehen, rät der Krypto-Analyst, impulsive Investitionen zu vermeiden sowie die echte Liquidität durch den Bid/Ask-Spread und das Volumen zu überprüfen. Zugleich sollten Händler auf eine Bestätigung des Setups warten. Dies könne dann helfen, den Einfluss von Marktmanipulationen zu minimieren und fundiertere Handelsentscheidungen zu treffen. Denn eins sei ebenfalls sicher - der nächste Bullenmarkt wird kommen und Krypto dürfte auch dies zweifelsohne schwierige Marktphase überstehen.

Geld verdienen mit Krypto-Bildung: Das steckt hinter 99Bitcoins

Bildung und kontinuierliches Lernen sind entscheidend, um komplexe Marktmechanismen und Manipulationstaktiken zu verstehen. Fundiertes Wissen hilft, Marktbewegungen besser zu analysieren und fundierte Entscheidungen zu treffen. Durch Weiterbildung können Anleger Risiken minimieren und Chancen optimal nutzen. Zudem fördert es ein tieferes Verständnis für die Dynamik des Kryptomarkte, wodurch man Manipulationen erkennen und vermeiden kann.

In einem komplexen Marktumfeld ist kontinuierliche Weiterbildung für Anleger unerlässlich. 99Bitcoins ist hier ein spannendes Projekt, indem es das innovative Learn-to-Earn-Prinzip einführt. Dieses Modell belohnt Nutzer für das Erlernen von Kryptowissen und hat im Presale bereits 2,3 Millionen US-Dollar erreicht.

Das Learn-to-Earn-Modell macht das Wissen über Kryptowährungen attraktiver und zugänglicher, indem es die Teilnehmer für ihre Lernfortschritte belohnt. Nutzer können durch aktive Teilnahme in der Community und Fortschritte im Lernangebot direkt profitieren. Die 99BTC-Token können dann für exklusive Belohnungen und Premium-Inhalte eingelöst werden.

Mit über 700.000 Abonnenten verfügt 99Bitcoins über eine gewachsene Community mit guter Reputation. Der Preis für die nativen 99BTC-Token steigt in rund 60 Stunden erneut, sodass für maximale Buchgewinne eine zeitnahe Analyse angeraten scheint. Direkt im Anschluss ist das Staking für über 700 Prozent APY möglich.

