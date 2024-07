München (ots) -Die Habfinals für Dienstag und Mittwoch sind komplett, alle Außenseiter sind raus! Die Niederländer drehen in der 2. Halbzeit die Partie gegen die Türkei. Für MagentaTV-Experte Lothar Matthäus war der "Game Changer" der eingewechselte Wout Weghorst: "Ronald Koeman muss daran denken, dass er Weghorst von Beginn an bringt im Halbfinale." Niederlandes Verteidiger Nathan Ake lobte auch besonders die Einwechselspieler: "Mit den Jungs auf der Bank können wir richtig was rausholen." Der Mann des Spiels, Stefan de Vrij, formuliert drakonisch: "Es war eine richtige Schlacht heute." Das Viertelfinale Türkei gegen die Niederlande war das einzige, das nicht in eine Verlängerung gegangen ist. Denn die auch die Engländer mussten gegen die Schweiz ins Elfmeterschießen - 5 Elfer versenkt. Englands Trainer Gareth Southgate hatte die bislang "beste Vorstellung" gesehen, bleibt für den EM-Gewinn zuversichtlich: "Man muss mehr als nur schön spielen, wenn man Turniere gewinnen will: Charakter zeigen, widerstandfähig sein und ruhig bleiben bei all dem Lärm um uns herum." Seinen Kapitän Harry Kane wechselte er in der Verlängerung aus. Er musste beim Elfmeterschießen zwar zuschauen, machte sich aber keine Sorgen: "Ich hatte Vertrauen zu den Jungs. In anderen Jahren ist das schlechter. Diesmal hatte ich ein besseres Gefühl." Schweiz-Kapitän Granit Xhaka sprach von einem "fast perfekten Spiel" mit schlechtem Ausgang: "Ein Auge ist sehr stolz, ein Auge ist sehr traurig." England spielt am Mittwoch gegen die Niederlande - live ab 19.30 Uhr bei MagentaTV.Nachfolgend die wichtigsten Stimmen zum Viertelfinals England gegen Schweiz und Niederlande gegen die Türkei - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaTV benennen. Weiter geht es schon am Dienstag mit dem ersten Halbfinale Spanien gegen Frankreich - live ab 19.30 Uhr bei MagentaTV. Am Mittwoch folgt das zweite Halbfinale: Niederlande gegen England.Niederlande - Türkei 2:1Niederlande dreht die Partie gegen die Türkei und steht zum ersten Mal seit 20 Jahren in einem EM-Halbfinale. In der 2. Hälfte erhöhten die Niederländer mit der Einwechslung von Wout Weghorst den Druck und erzielten beide Tore. Damit treffen die Niederländer im Halbfinale am Mittwoch auf England. Die Türkei muss die Heimreise antreten.Die Niederländer als Feierbiester nach Schlusspfiff: https://cloud.thinxpool.de/s/R9TbRi4MAY2As7wStefan de Vrij freut sich über den Sieg der Niederlande nach einem harten Spiel: "Es war eine richtige Schlacht heute. Die Türken haben ein großes Herz, viel Qualität. Wir mussten echt leiden. Letzten Endes haben wir es gut gemacht und uns das verdient." Die Pause hat ihnen gut getan: "Unser Trainer Ronald Koeman hat in der Halbzeit gesagt, dass wir zu viele Bälle hergegeben haben. Das haben wir in der zweiten Halbzeit besser gemacht und endlich Fußball gespielt. Wir mussten irgendwas unternehmen und Druck nach vorn entwickeln. Memphis Depay hat vor meinem 1:1 eine klasse Flanke geschlagen." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Mi9GNkMyZzdpeFJ6Z0hoWEN3ZnZVOURVSkFUT2wwNE9jaW42bFlhS2hFMD0=Nathan Ake, Niederlande: "Wir mussten Mentalität beweisen. Wir waren lange zurück. Wir haben gegen Türken gespielt, die unglaublich gut verteidigt haben. Wir haben es trotzdem gedreht. Das ist ein gutes Zeichen!" Für ihn gab es den Faktor "Ersatzspieler": "In der zweiten Hälfte konnten wir mehr Bälle in die Mitte schlagen. Mit den Jungs auf der Bank können wir richtig was rausholen." Den Halbfinalgegner hat er schon im Blick: "England ist superstark. Auch sie haben viel Mentalität gezeigt. Wir kennen sie ganz gut. Das wird ein schwieriges Spiel." Der Link zum Clip:clipro.tv/player?publishJobID=YjJ6YzNQY0o5SzRQNnJzYTBzSGk4UjB3WkxtN2xtL05FcFVlQnNwV1hCTT0=MagentaTV-Experte Lothar Matthäus lobt Wout Weghorst: "Mit der Einwechselung von Wout Weghorst hatte die Niederlande mehr Präsenz im Strafraum. Er war immer gefährlich. Das hat die Mitspieler gepusht. Das war der Game Changer. [...] Er ist robust. Ihn kann man hoch anspielen. Holland ist ein Land ähnlich wie Deutschland mit Mittelstürmer. Ronald Koeman muss daran denken, dass er Weghorst von Beginn an bringt im Halbfinale."England - Schweiz 5:3 nach ElfmeterschießenNach einer ereignislosen 1. Halbzeit holen sich die Schweizer sich zwar in 2. Abschnitt die Führung, England kann aber mit dem ersten Schuss aufs Tor ausgleichen. Im Elfmeterschießen setzte sich dann England durch. Sie verwandelten alle ihre 5 Elfmeter und spielen am Mittwoch im Halbfinale in Dortmund gegen Niederlande (ab 19.30 Uhr live bei MagentaTV).Gareth Southgate, Trainer England: "Das war bislang unsere beste Vorstellung. Wir mussten unser System umstellen, um Druck auf die Schweiz auszuüben. Das hat gut funktioniert. Jeder hat seinen Job gemacht."Vor den Schweizern hat er großen Respekt: "Die Schweiz hat ein super Team. Mit ihrer Rotation machen sie es dem Gegner schwer. Sie sind sicher am Ball. Wir mussten geduldig sein."Für ihn muss eine Mannschaft klare Eigenschaften haben, um erfolgreich zu sein: "Saka hat uns wieder ins Spiel gebracht. Man muss mehr als nur schön spielen, wenn man Turniere gewinnen will: Charakter zeigen, widerstandfähig sein und ruhig bleiben bei all dem Lärm um uns herum." Aus seiner Sicht zeigt seine Mannschaft diese Stärken jetzt auch im Elfmeterschießen: "Zurückzukommen nach dem Rückstand und im Elfmeterschießen zu gewinnen: das gibt uns neues Selbstbewusstsein. Ich bin sehr stolz. Wir haben von den letzten vier Elfmeterschießen drei gewonnen."Der Link zum Clip: https://cloud.thinxpool.de/s/AQDoeQB4BPXfSYkHarry Kane, Kapitän England: "Das war ein schweres Spiel. Wir haben Widerstandsfähigkeit an den Tag gelegt, vor allem nach dem 0:1. Ich bin stolz auf den Jungs." Er wurde ausgewechselt und musste beim Elfmeterschießen zuschauen: "Ich hatte Vertrauen zu den Jungs. In anderen Jahren ist das schlechter. Diesmal hatte ich ein besseres Gefühl." Jetzt gibt es für ihn nur noch ein Ziel: "Wir müssen an den Titel glauben. Jetzt sind wir im Halbfinale und damit noch zwei Spiele weg vom Titel." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=T3c4VmwzaGQzdTlIWkJ0SS8veXpWRnpYRyt2Tzhuc0poQXpqTzFxZmpodz0=Granit Xhaka, Kapitän Schweiz: "Was wir geleistet haben, war wieder fast ein perfektes Spiel. Vor allem wenn man auf den Gegner blickt, der zuletzt oft unterschätzt wurde und viel Kritik einstecken musste. Wenn man auf die Spieler schaut, auf welchem Niveau sie spielen, dann muss man den Respekt geben." Das Fazit des Schweizers ist trotzdem zwiegespalten: "Ein Auge ist sehr stolz, ein Auge ist sehr traurig!" Er freut sich über die Fußballeuphorie in der Schweiz: "Wir haben die Unterstützung hier im Stadion gesehen. In der Schweiz war die Euphorie groß. Wir wollten Geschichte schreiben und hätten es verdient gehabt. Wir haben 120 Minuten gefightet. Die ganze Schweiz ist stolz auf diese Mannschaft. In zwei Jahren sind wir wieder da." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=NkwzNG1EQ0hnQ3ZKbzFDNzBsa29qbHhiMitkWVkzNnB5VzE0dFhtWktkZz0=EM-Tag 22 - Dienstag, 09.07.2024Kanal TV 1 ab 19.30 Uhr: Vorbericht Spanien - FrankreichTV 1 ab 20.50 Uhr: Spanien - FrankreichTV 2 ab 20.45 Uhr: Taktikfeed Spanien - FrankreichTV 3 ab 20.45 Uhr: Reaction Show Spanien - Frankreich - u.a. mit Calcio BerlinEM-Tag 23 - Mittwoch, 10.07.2024Kanal TV 1 ab 19.30 Uhr: Vorbericht Niederlande - EnglandTV 1 ab 20.50 Uhr: Niederlande - EnglandTV 2 ab 20.45 Uhr: TaktikfeedTV 3 ab 20.45 Uhr: Reaction Show Niederlande - England - u.a. mit Calcio BerlinTV 1 ab 23.15 Uhr: Studio Pille-Palle mit Fahri Yardim und Jonas Hector