Krypto-News: Sind mögliche Biden-Nachfolger eine Gefahr für Kryptos?

Die Sorgen der Demokraten bezüglich der gesundheitlichen Verfassung des amtierenden US-Präsidenten Joe Biden haben zugenommen. Daher drängt die Frage nach einem möglichen Nachfolger, welcher noch vor dem 5. November in Position gebracht wird. Aber wie sieht Bidens Lage aktuell aus und wer könnten sein Nachfolger werden? Haben diese eher eine positive oder negative Einstellung gegenüber Kryptowährungen? Erfahren Sie nun dies und mehr in diesem Beitrag.

Ist es das Aus für Joe Biden?

Zuletzt ist - der für seine kritische Haltung gegenüber Kryptowährungen bekannte US-Präsident - Joe Biden bei der ersten Präsidentschaftsdebatte im Fernsehen aufgrund einiger fataler Aussetzer negativ aufgefallen. Zurückzuführen sein soll dies auf ein Jetlag und den Termin außerhalb seiner Aktivitätszeit zwischen 10 und 18 Uhr.

Dennoch hatte diese die Frage aufgeworfen, ob die Demokraten möglicherweise einen anderen Kandidaten vor der Wahl am 5. November aufstellen wollen. Aufgrund der dieses Mal ungewöhnlich früh stattgefundenen ersten Debatte haben sie dafür zumindest noch etwas Zeit. Einige vermuten dahinter keinen Zufall.

Mittlerweile wird immer stärker infrage gestellt, ob Joe Biden aufgrund seines hohen Alters und einer möglichen Demenz wirklich noch als US-Präsident geeignet ist. Denn erst kürzlich hat er in einem Radiointerview geäußert: "Ich bin stolz, dass ich, wie gesagt, erste schwarze Präsident(in), erste schwarze Frau." Ebenso verwechselte er das Jahr 2024 mit 2020.

Ohne Teleprompter soll er zudem Probleme bei öffentlichen Auftritten haben. Außerdem wurde von der Journalistin Olivia Nuzzi berichtet, dass er sich seit Januar nicht mehr an die Namen von jahrelangen Freunden erinnern würde. Zudem hatte er angekündigt, dass er an keine Events nach 20 Uhr mehr teilnehmen werde, was bei einigen Amerikanern Sorgen hervorgerufen hat.

Nun haben einige wichtige Geldgeber der Demokraten bekannt gegeben, dass sie Biden ersetzen müssen. Ansonsten würden sie ihre Unterstützungen wieder zurückziehen, was die Demokraten zusätzlich unter Druck setzen und die Wahrscheinlichkeit eines neuen Kandidaten erhöhen könnte.

Schlechte Lage der Demokraten könnte Kryptowährungen helfen

In einem weiteren Interview von ABC News wurde Joe Biden bezüglich seiner gesundheitlichen Situation gefragt, ob er schon einmal neurologische und kognitive Volltests gemacht hätte. Darauf antwortete er, dass er dies jeden Tag machen würde und auch vollständige körperliche Untersuchungen hatte.

Bezüglich seiner Aussetzer äußerte Biden, dass es nur eine Erschöpfung, aber kein Anzeichen einer ernsthaften Krankheit sei. Laut seines Arztes hätte er nur eine schlimme Erkältung gehabt, wobei Biden selbst Corona vermutet hatte.

Jedoch konnte er sich nicht sofort an den Gesprächspartner seines Meetings desselben Tages erinnern. Ebenso entgegnete er auf die Frage, ob er zurücktreten würde, wenn er wüsste, dass Trump gewinnt, dass er nur auf den "Allmächtigen" hören würde, wenn er herabkäme, um es ihm zu sagen.

Die Personen, welche Biden deswegen persönliche Interessen unterstellen, entgegnete er, dass sie nicht wissen würden, wovon sie sprechen und Trump nur ein Lügner sei, welcher noch nie etwas für andere außer sich selbst getan hätte.

Eine Umfrage hat jedoch ergeben, dass 71 % der Befragten äußerten, dass Joe Biden zu alt für das Amt wäre. Im Vergleich zu vorherigen Umfrageergebnissen entspricht dies einem Anstieg von 5 %.

US-Wahlumfrageergebnisse | Quelle: 538

Ebenso haben Bidens Werte bei den Wahlumfragen im Vergleich zu denen von Trump auf 39,8 % abgenommen, während der ehemalige Präsident einen Zuwachs auf 42,1 % verzeichnen konnte.

Wie sind die Einstellung und Chancen möglicher Nachfolger von Biden?

Laut den Wettmärkten von Polymarket hat die Wahrscheinlichkeit für Kamala Harris als demokratische Kandidatin für den Wahlkampf nun von 2 % auf zeitweise 47 % und aktuell 38 % zugenommen.

Im Gegensatz dazu hat sie sich bei Biden von 91 % auf bis zu 35 % reduziert, womit Harris sogar kurzzeitig vor Biden lag. Mittlerweile hat sich die Chance für den derzeitigen Präsidenten jedoch wieder auf 43 % gesteigert.

Laut den finanziellen Angaben von Kamala Harris und ihres Mannes halten sie derzeit keinerlei Kryptowährungen. Zudem ist sie Teil der Biden-Regierung, welche tendenziell CBDC unterstützt und beispielsweise gegen die Abschaffung der hinderlichen Regulierung SAB 121 Veto eingelegt haben.

Mit einer Wahrscheinlichkeit von 4 % könnte es auch Gavin Newsom werden. Dieser hat mehrfach Kryptowährungen und Blockchain-Technologien unterstützt. Im Jahr 2022 hat er mit der Executive Order N-9-22 einen regulatorischen Rahmen für Kryptowährung-Unternehmen geschaffen. Somit wollte er Kalifornien zum führenden Bundesstaat in diesem Bereich machen. Zudem engagierte er sich für Verbraucherschutz und staatliche Anwendungsfälle.

Laut Polymarket könnte es auch zu 7 % auch Michelle Obama werden, obwohl diese mehrfach klargestellt hatte, dass sie nicht bei der Präsidentschaftswahl 2024 kandidieren werde. Sie würde stattdessen Joe Biden und Kamala Harris unterstützen.

Demnach sieht es derzeit noch nach einer Kombination aus Kamala Harris und Joe Biden aus, wobei dieses Mal eventuell Harris weiter in den Vordergrund treten könnte. Somit könnten sie Biden dennoch nutzen und eine erste schwarze Frau zur US-Präsidentin machen. Möglicherweise war die "erste schwarze Präsidentin" auch ein freudscher Versprecher.

Sollten die Demokraten das Ruder noch wenden können, wäre es eher bärisch für Kryptowährungen und könnte die Genehmigungen von ETFs für Solana und Co gefährden. Im Gegensatz dazu wäre eine Wiederwahl von Trump aufgrund seiner Wahlversprechen einer liberaleren Kryptopolitik sehr bullisch für den Kryptomarkt.

Jedoch soll Trump bisher noch wenige seiner Wahlversprechen eingelöst haben. Laut Politifact hat er nur 23 % der Versprechen gehalten, in 22 % der Fälle Kompromisse gefunden und 53 % der Zusagen gebrochen. Zudem äußerte er in einem Interview, dass er großer Fan der Macht des US-Dollar ist.

Trumps Wahlversprechen | Quelle: PolitiFact

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.