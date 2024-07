Bei Vonovia knallen die Sektkorken. So sind die Kurse im Vergleich zum Vorwochenschluss um 2,62 Prozent gestiegen. Der Titel verabschiedete sich an drei der fünf Sitzungen mit Kursanstiegen aus dem Handel. Besonders heftig schoss Vonovia am Freitag nach oben mit einem Plus von rund 2,43 Prozent. Die Bären haben also den nächsten Zug gemacht, sind die Bullen nun schon schachmatt? Das große Bild hat sich durch diesen Anstieg erheblich verbessert. Anleger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...