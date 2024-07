Der DAX hat am Freitag ein Plus von 0,1 Prozent auf 18.475 Punkte zugelegt. Auf Wochensicht ging es für den deutschen Leitindex damit um 1,31 Prozent nach oben. Auch in der neuen Woche dürfte sich die Rallye am deutschen Aktienmarkt fortsetzen. Neben den Wahlen in Frankreich steht dabei erneut die US-Zinspolitik im Fokus. "Die Börsenampeln zeigen auf grün [sic], die Anleger schalten in den Risk-on-Modus", schrieb Analystin Claudia Windt von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) am vergangenen ...

