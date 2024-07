3 neue Krypto-Presales für die Sommer-Rallye 2024

Oftmals zeigt sich im Kryptomarkt ein paradoxes Phänomen: Wenn die Mehrheit glaubt, dass es nur noch schlimmer werden kann und der Markt am Ende scheint, folgt die kräftige Erholung. Dies lässt sich begründen, weil viele negative Erwartungen bereits eingepreist sind und Pessimismus den Höhepunkt erreicht hat. In solchen Momenten beginnen oft größere Akteure, die günstigen Preise zu nutzen und wieder einzusteigen. Diese Käufe erzeugen neuen Aufwärtsdruck, was zu einer Trendumkehr führt.

Nach der deutlichen Korrektur in den vergangenen Wochen scheint die Zeit für eine Sommer-Rallye besser denn je. Doch welche neuen Coins und Krypto-Presales haben im Sommer 2024 Potenzial?

WienerAI (WAI)

WienerAI hat in seinem Presale bereits über 7 Millionen US-Dollar eingesammelt, was das enorme Interesse der Investoren an dieser innovativen KI-Meme-Währung unterstreicht. Das neue Projekt kombiniert nämlich explizit das virale Meme-Branding mit hochentwickelter Künstlicher Intelligenz und hat eine wachsende Community von über 25.000 Followern auf Twitter und Telegram angezogen.

Dabei ist WienerAI im Grunde genommen ein KI-gestützter Trading-Bot, der den Krypto-Handel effizienter und zugänglicher machen soll. Durch den Einsatz fortschrittlicher Algorithmen identifiziert der Bot profitable Handelsmöglichkeiten und liefert den Nutzern detaillierte Analysen und Begründungen. Diese Funktionen positionieren WienerAI als führend im Bereich der KI-basierten Handelslösungen - nach eigener Aussage soll WienerAI der führende Trading-Bot für private Nutzer werden.

Ein weiterer attraktiver Aspekt von WienerAI ist die Staking-Funktion. Über 60 Prozent des gesamten Token-Angebots sind gestakt, was das verfügbare handelbare Angebot nach dem Börsenstart einschränkt. Durch das Staken von $WAI-Token können Investoren eine jährliche Rendite von aktuell etwa 160 Prozent APY erzielen. Dies ist übrigens schon unmittelbar nach dem Kauf möglich.

Der aktuelle Presale bietet ferner eine frühe Investitionschance für Interessierte. Da der Preis für die $WAI-Token in den nächsten 48 Stunden erneut steigen wird, scheint eine schnelle Analyse empfehlenswert, um maximale Buchgewinne zu sichern.

Shiba Shootout (SHIBASHOOT)

Shiba Shootout ist ein anderes, neues Projekt im Juli 2024, das Gaming und Meme-Coins vereint. Bereits am ersten Tag des Presales konnte es über eine halbe Million US-Dollar einnehmen. Das neue Play-to-Earn-Spiel (P2E) spielt in einer Wild-West-Krypto-Landschaft und soll schon bald sowohl bei Google Play als auch im Apple App Store verfügbar sein.

Im Mittelpunkt des Projekts steht die digitale Stadt Shiba Gulch. Diese fungiert als ein virtueller Treffpunkt für Nutzer und Fans. Hier können die Teilnehmer an verschiedenen Herausforderungen teilnehmen, Memes teilen und an der Aufregung des Shootouts teilhaben. Bei Sonnenuntergang verwandelt sich die Stadt in eine Bühne für Meme-Battles, ergänzt durch Pokerturniere und virtuelle Schatzsuchen - so beschreibt das Whitepaper die Idee hinter Shiba Shootout.

Ein zentraler Erfolgsfaktor von Shiba Shootout ist das Community-Wachstum. Regelmäßige Campfire Stories ermöglichen es den Mitgliedern, ihre Erfahrungen zu teilen und für die besten Geschichten belohnt zu werden. Das Rewards-Programm fördert den Gemeinschaftsgeist, indem es Nutzer belohnt, die Freunde einladen und Bonus-Token erhalten. Alles ist darauf ausgerichtet, ein lebendiges Ökosystem zu kreieren.

Auch eine Analyse der Tokenomics wirkt durchdacht und zielorientiert: 5 Prozent gehen in den Rootin' Tootin' Shooter Fund, 20 Prozent in das Marketing, 10 Prozent in die Liquidität, 10 Prozent in die Projektmittel, 35 Prozent in den Vorverkauf und 20 Prozent in das Staking.

Der $SHIBASHOOT-Token-Smart-Contract wurde ferner von Solidproof geprüft und durch Coinsult einer KYC unterzogen, was zusätzliche Sicherheit bietet. Die Roadmap umfasst den Community-Launch, Marketingkampagnen, AI-Vertragsprüfungen, Blockchain-Integration und die Veröffentlichung eines Mini-Spiels. Token-Listings und Partnerschaften sind ebenfalls geplant. Wer früh investiert, kann von der bevorstehenden Preiserhöhung im Presale profitieren.

Base Dawgz (DAWGZ)

Base Dawgz (DAWGZ) hat derweil im Presale bereits fast 2,5 Millionen US-Dollar eingesammelt. Dank der starken Performance auf der Layer-2-Blockchain Base gewinnt der Token zunehmend an Dynamik.

Die Layer-2-Blockchain Base hat sich nämlich in den letzten Wochen als eine bevorzugte Plattform für den Handel von Meme-Coins etabliert. Base Dawgz profitiert ferner von der Multichain-Fähigkeit, da der DAWGZ-Token nicht nur auf Base, sondern auch auf Ethereum, Solana, Binance Smart Chain und Avalanche gehandelt werden kann. Diese Multichain-Unterstützung erhöht die Liquidität. Base Dawgz springt quasi von einer Blockchain zur Nächsten - je nachdem, wo gerade Stärke zu finden ist.

Ein entscheidender Erfolgsfaktor für Meme-Coins und somit auch für Base Dawgz ist das Wachstum der Community. Das Projekt fördert dieses Wachstum durch ein Belohnungsprogramm, bei dem Mitglieder Punkte für das Teilen von Inhalten in sozialen Medien sammeln können. Diese Punkte lassen sich später gegen DAWGZ-Token eintauschen, was das Engagement der Community stärkt. Wer aktiv DAWGZ unterstützt, bekommt eben mehr DAWGZ ins Wallet.

Zusätzlich hat Base Dawgz kürzlich eine Staking-Funktion eingeführt, die es Token-Inhabern ermöglicht, Belohnungen zu verdienen. Insgesamt sind 1,69 Milliarden $DAWGZ-Token für Staking-Belohnungen reserviert, was 20 Prozent des gesamten Token-Angebots darstellt.

In weniger als zwei Tagen wird der Preis für DAWGZ erneut steigen - damit scheint etwas Eile geboten, sollten Anleger die maximalen Buchgewinne vor Handelsstart erzielen wollen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.