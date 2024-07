Wochenausblick - Banken-Quartalszahlen und Inflation im Fokus der Märkte

Werbung







Zum Start in die neue Börsenwoche informieren wir jeden Sonntag über Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen und mehr. Für die kommende Woche stehen wieder Quartalszahlen und wichtige makroökomische Daten an. Alle wichtigen Termine haben wir für Sie im HSBC-Wochenausblick zusammengestellt:



Montag:



Wie die Woche zuvor steht der Montag ganz im Sinne der Konjunktur und es erwartet Sie lediglich das Handelsbilanzsaldo von Deutschland sowie der "Sentix" Konjunkturindex für die Eurozone im Juli. Abends veröffentlicht die US-Notenbank zusätzlich die gewährten Verbraucherkredite für den Monat Mai.















Dienstag:



Der Dienstag schließt an den Montag an und die Nachrichtenlage bleibt vorwiegend konjunktureller Natur. Der Blick richtet sich dabei insbesondere auf die Vereinigten Staaten. Am Dienstagnachmittag (MEZ) steht in den USA die Anhörung von Fed-Chairman Jerome Powell vor dem Bankenausschuss des Senats an.









Mittwoch:



Zur Wochenmitte stehen für die Teilnehmer an der Börse endlich wieder Quartalszahlen an. Zum einen der deutsche Bekleidungs-Onlinehändler About You sowie das US-amerikanische Chemieunternehmen WD-40, das wohl vielen geläufig ist aufgrund des gleichnamigen Kriechöls WD-40. Zusätzlich steht am Mittwoch in den USA die Anhörung von Fed-Chairman Jerome Powell vor Ausschuss des Repräsentantenhauses an, nachdem er am Dienstag vor dem Bankenausschuss angehört wurde.











Donnerstag:



Auch am Donnerstag können Anlegerinnen und Anleger wieder einen Blick in die Bücher einiger namhafter Unternehmen werfen - vor allem aus den USA. Mit PepsiCo, Progressive Corporation, Fast Retailing und Delta Air Lines veröffentlichen gleich vier Unternehmen aus den USA Ihre Zahlen. Darüber hinaus veröffentlichen Gerresheimer AG sowie Suedzucker AG die Ergebnisse für das abgelaufene Quartal. Neben den überaus spannenden Quartalsergebnissen stehen in Deutschland und den USA die Verbraucherpreise an für den Juni. Diese sind maßgeblich dafür, welchen geldpolitischen Kurs die Notenbanken einschlagen werden.



























Besonders interessant für Sie könnte unser Live-Webinar am Donnerstagabend um 18:30 Uhr sein. In der Veranstaltung "HSBC Zertifikate Academy Teil 1: Back to the Basics - alles was Du über Börse wissen musst" geben Ihnen unsere Produktexperten Julius Weiß und Annchristin Jahnel einen Überblick zu den gängigsten Asset Klassen und Indizes, Börsen, dem Ablauf eines Börsengeschäfts sowie eine Übersicht zu Brokern.







Freitag:



Der Freitag steht ganz im Sinne der US-Banken. Mit JP Morgan Chase, Wells Fargo. Citigroup und der Bank of New York Mellon gewähren gleich vier US-Schwergewichte der Bankenwelt einen Einblick in die Bücher. Auf der konjunkturellen Ebene stehen für den Monat Juni in Deutschland die Einzelhandelsumsätze sowie in den USA die Erzeugerpreise auf der Agenda.



















Das war's schon mit dem Wochenausblick - Börsenlektüre für Ihr Wochenende finden Sie unter anderem auf unserer Homepage. Aktuelle News, Fachartikel in unserer Akademie oder die Live-Webinare von Julius Weiß und Jörg Scherer, können Sie über unsere Website unter folgendem Link kostenlos abrufen.







