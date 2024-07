DAX: Aufwärtsimpulse könnten sich fortsetzen! Die aktuelle DAX-Analyse

Im 4h Chart ist erkennbar, dass der erste Versuch des DAX zu Wochenbeginn über die SMA200 (aktuell bei 18.489 Punkten) zu laufen gescheitert ist. Erst nach einem deutlichen Rücksetzer unter die SMA20 (aktuell bei 18.549 Punkten) und unter die SMA50 (aktuell bei 18.465 Punkten) ging es zur Wochenmitte mit Schwung über alle drei Durchschnittslinien. Damit hat sich auch das 4h Chart aufgehellt. Solange es der Index es schafft, sich über der SMA20 zu halten, solange könnte es weiter aufwärts gehen.

DAX Rahmenbedingungen:

Die Produktion in Deutschland ist im Mai überraschend gefallen. Es wurden von Industrie, Energieversorgern und Bau 2,5 Prozent weniger hergestellt als im Vormonat. Volkswirte hatten hingegen mit einem kleinen Plus von 0,2 Prozent gerechnet, nachdem die Daten im April um 0,1 nach oben korrigiert wurden. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ist die Produktion sogar um 6,7 Prozent zurückgegangen. Diese Daten unterstreichen die schwierige Lage für Unternehmen in Deutschland. Zum einen nimmt der Auftragseingang ab, zum anderen fehlen Fachkräfte, aber auch die Inflation, Bürokratie, hohe Zinsen sowie Steuer- und Sozialbelastungen trüben das wirtschaftliche Umfeld deutlich ein und erhöhen den Druck auf Unternehmen. In jüngster Vergangenheit haben einige große Unternehmen in Deutschland angekündigt die Produktion ins Ausland zu verlagern. Insgesamt steht Deutschland in den nächsten Jahren vor großen Herausforderungen.

Am Freitag wurden auch die US-Arbeitsmarktdaten veröffentlicht. Es wurden mehr Jobs geschaffen als erwartet, aber weniger als im Vormonat. Die Daten für Mai wurden auch nach unten korrigiert. Die US-Arbeitslosenquote steigt moderat um 0,1 Prozentpunkte auf 4,1 Prozent. Die Daten sind durchaus im Sinne der Fed zu interpretieren, da die Notenbank den heiß gelaufenen Arbeitsmarkt abkühlen möchte. Im Fed Protokoll konstatiert die US-Zentralbank, dass die Mehrheit der Mitglieder eine allmähliche Abkühlung des Wirtschaftswachstums in den USA festgestellt haben. Trotz dieser Abkühlungstendenz unterstreicht die Fed, dass sie auf weitere Informationen und Daten warten will, die diese Entwicklung bestätigen. Die Mehrheit der Fed Mitglieder ist der Ansicht, dass es erst zu einer Senkung der Zinsen kommen sollte, wenn es eine große Sicherheit gibt, dass sich die Inflation nachhaltig auf das 2% Ziel zubewegt. Diese Aussagen dürften die Erwartung von nur einer Zinssenkung im 2. Halbjahr verfestigen.

DAX Rückblick: (01.07.2024 -05.07.2024)

Der DAX ging am Montagmorgen bei 18.600 Punkten...

