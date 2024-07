S&P 500, Bitcoin & EURUSD Märkte, die man nächste Woche im Auge behalten sollte

In der neuen Handelswoche werden mehrere wichtige Berichte veröffentlicht, die die Aufmerksamkeit der Anleger verdienen, darunter der Bericht über die Inflation in den USA am Donnerstag. Außerdem beginnt in der nächsten Woche die Saison der Quartalsergebnisse an der Wall Street. Bereits am Freitag werden wir die Berichte aus dem Bankensektor sehen, darunter JP Morgan, Wells Fargo und Citigroup. Auch auf dem Markt für Kryptowährungen sind die Emotionen hoch, nachdem Informationen über die Verteilung der Vermögenswerte der bankrotten Börse Mt. Daher wird es sich lohnen, den S&P 500, EURUSD und Bitcoin in der nächsten Woche zu beobachten.

- S&P 500 WKN: A0AET0 - ISIN: US78378X1072

? EURUSD WKN: 965275 - ISIN: EU0009652759

? Bitcoin WKN: A2YY63 - ISIN: XC000A2YY636

S&P 500 - US500

Die Gewinnsaison der Unternehmen für den Zeitraum April bis Juni 2024 beginnt traditionell mit der Veröffentlichung der Berichte der größten Banken. Am 12. Juli werden wir die Berichte von JPMorgan, Wells Fargo und Citigroup sehen. Diese Gewinnsaison könnte entscheidend sein, da die Rekordstände der Indizes auf hohe Erwartungen der Anleger hindeuten. In der vergangenen Ertragssaison gab es jedoch gemischte Reaktionen auf die Veröffentlichung der Ergebnisse aus dem Bankensektor. Die Aufmerksamkeit der Anleger wird sich auf die Prognosen der Banken für die zweite Jahreshälfte 2024 und die Bestätigung der finanziellen Stabilität in einem Umfeld hoher Zinsen

