© Foto: picture alliance / Zoonar | Viktor Gladkov



Anleger, die Einzeltitel scheuen, können mit ETFs und Aktienfonds dennoch erfolgreich in Growth-Werte investieren. Wachstumsaktien können langfristig eine gute Investition sein, wenn die entsprechenden Unternehmen profitabel sind. Gute Beispiele dafür sind Apple, Nvidia oder Microsoft, die neben ihrem starken Wachstum auch hohe Kapitalrenditen aufweisen. Wer beispielsweise seit 1974 durchgehend in US-Growth-Werte investierte, konnte sein Kapital bisher um den Faktor 93 vermehren. Aus 10.000 US-Dollar wurden so 931.368 US-Dollar und aus 100.000 US-Dollar etwa 9.313.677 US-Dollar (04.07.2024). Werden bei der Wachstumsaktienauswahl auch Bewertungsaspekte berücksichtigt, kann die Rendite noch …