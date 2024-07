© Foto: Jingming Pan - unsplash



Bahnt sich bei Gold eine spektakuläre Wende an? Das Edelmetall setzte am Freitag zu einer fulminanten Zwischenrallye an. Die Hochs aus dem April und Mai sind in Sichtweite. Auch die Produzentenaktien zogen kräftig an.US-Dollar schwächelt, Gold schüttelt Korrektur ab Die Stärke des US-Dollars bröckelt. Mit großer Anspannung wurde am Freitag der US-Arbeitsmarktbericht für Juni erwartet. Entsprechend groß war die Erleichterung im Goldsektor, als die Zahlen veröffentlicht wurden. Doch nicht nur da. Auch andere Edelmetalle und Rohstoffe legten zu. Vor allem die Lage bei Kupfer ist überaus aussichtsreich. Lesen Sie hierzu den Kommentar: "Paukenschlag zum Wochenende - Kupfer vor fulminantem …