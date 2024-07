Krypto News: Welche Coins nun ein x100-Potenzial haben

Trotz anhaltender Marktvolatilität, die nur kurze Erholungsphasen erlaubt, bleibt das Interesse an Kryptowährungen ungebrochen. Diese haben sich fest in der etablierten Finanzwelt verankert und gelten als attraktive Anlagealternative. Kryptoenthusiasten benötigen jedoch derzeit besonders starke Nerven.

Meme-Coins erfreuen sich bei Anlegern und Tradern großer Beliebtheit. Im ersten Quartal 2024 erwiesen sich diese "Scherzwährungen" als wahre Renditewunder. Besitzer der führenden Meme-Coins konnten durchschnittlich beeindruckende 1.300 % Gewinn verzeichnen. Die Aussichten stehen gut, dass Meme-Token auch im zweiten Quartal wieder an der Spitze stehen.

Zwei vielversprechende neue Projekte sind Shiba Shootout und PlayDoge. Diese kombinieren die virale Natur von Meme-Coins mit der praktischen Anwendung eines Play-to-Earn-Ökosystems. Beide Plattformen haben kürzlich ihren PreSale gestartet.

PlayDoge bietet ein innovatives Spielerlebnis, das Nutzer für ihre Aktivität belohnt. Der Fokus liegt auf spielerischen Elementen, die den Token-Nutzen steigern. Shiba Shootout setzt auf eine ähnliche Strategie und kombiniert Spielspaß mit finanziellen Anreizen. Die Entwickler beider Projekte betonen die Bedeutung der Community und planen regelmäßige Updates und Verbesserungen.

Investoren sehen in diesen Projekten großes Potenzial. Durch die Verbindung von Meme-Viralität und echtem Nutzen könnten Shiba Shootout und PlayDoge den Markt revolutionieren. Experten sind sich einig: Diese Coins könnten das nächste große Ding im Kryptomarkt werden. Wer früh investiert, könnte erhebliche Gewinne erzielen. Die Spannung steigt, wie sich diese innovativen Projekte weiterentwickeln.

PlayDoge - der Meme-Coin mit 90er Nostalgie

PlayDoge, ein weiteres Meme-Coin-Projekt, kombiniert ein Play-to-Earn-Ökosystem mit 90er-Jahre-Charme. PlayDogebringt das Tamagotchi-Spiel ins Web3 und auf Smartphones und kombiniert es mit dem beliebten Doge Meme. Der PreSale hat bisher rund 5,4 Millionen US-Dollar eingebracht.

Die Spielmechanik von PlayDoge ist einfach. Spieler kümmern sich als virtuelle Tierbesitzer um ihr Pixeldoge und erleben gemeinsam spannende Abenteuer. Fleißige Gamer erhalten im Gegenzug $PLAY Token, die im Spiel ausgegeben oder gegen andere Kryptowährungen getauscht werden können.

Minispiele im 2D-Sidescroller Nostalgielook und eine Rangliste sind ebenfalls geplant. Die besten Gamer erhalten Bonus $PLAY Token und exklusive Belohnungen. Zusätzlich bietet der $PLAY Token Stakingfunktionen. Man kann den Token sowohl über die BNB Chain als auch über Ethereum staken.

Im Ethereum Staking Contract sind rund 177 Millionen Coins, mit einem APY von 106 %. Im BNB Staking Contractsind etwa 252 Millionen Token gesperrt, der APY liegt bei 75 %.

Um in den PreSale einzusteigen, verbindet man eine kompatible Wallet mit der Webseite des Projekts. Der $PLAY Token kostet derzeit 0,00516 US-Dollar. Man kann mit ETH, BNB, USDT oder Kreditkarte bezahlen.

PlayDoge verbindet Nostalgie mit moderner Technologie und bietet vielfältige Nutzungsmöglichkeiten. Das Projekt verspricht hohes Potenzial und zieht zahlreiche Investoren an. Die Kombination aus Spielspaß und finanziellen Anreizen macht PlayDoge zu einem spannenden Projekt im Kryptomarkt.

Shiba Shootout - Meme-Coin trifft auf Westernromantik

Shiba Shootout ist ein Play-to-Earn-Spiel voller Wildwestromantik. Das Herzstück des Projekts bildet die Stadt Shiba Gulch. Staubige Straßen, gesäumt von Saloons, sind erfüllt von Gelächter, Kameradschaft und dem Klirren virtueller Coins. Diese geschäftige digitale Siedlung dient als Knotenpunkt, wo Shiba-Enthusiasten an Challenges teilnehmen oder Memes austauschen.

Sobald die Sonne untergeht, beginnt der Showdown. Die Stadt verwandelt sich in den Schauplatz epischer Meme-Schlachten. Das Shiba Shootout Duel wurde bereits für den Google PlayStore und den Apple PlayStore genehmigt. Der Launch steht kurz bevor. Der kürzlich gestartete PreSale brachte dem Shiba Shootout Team schon rund 545.000 US-Dollar ein.

Das Spiel bietet jedoch mehr als nur Unterhaltung. Der Token besitzt eine Stakingfunktion. Gekaufte Token können sofort in den Staking Contract eingezahlt werden. Bisher sind rund 16 Millionen Coins gesperrt, der APY liegt bei beeindruckenden 1983 %. Ein geplanter Staking-Mechanismus namens "Cactus Staking" wird es Nutzern ermöglichen, ihre ShibaShootout-Token als Kaktuspflanzen in einer digitalen Wüstenlandschaft zu staken. Je länger die $SHIBASHOOT gestaked werden, desto mehr Token erhalten sie und desto größer wächst der Kaktus.

Eine weitere geplante Funktion ist das "Saving Saddlebacks". Nutzer können automatisch einen bestimmten Prozentsatz ihrer ShibaShootout-Token einer bestimmten Wallet zuweisen und für einen bestimmten Zeitraum sperren, um zusätzliche Token als Belohnung zu erhalten.

Der native Token $SHIBASHOOT kann derzeit im PreSale erworben werden. Ein Coin kostet 0,0195 US-Dollar. Um in den Vorverkauf einzusteigen, verbindet man eine kompatible Wallet mit der Webseite des Projekts. Man kann mit ETH, BNB, USDT oder Kreditkarte bezahlen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.