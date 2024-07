© Foto: Emrah Gurel/AP/dpa



Der türkische Leitindex hat in diesem Jahr etwa 43 Prozent gewonnen und weist damit die beste Performance unter den wichtigsten Länderindizes auf. Wie Anleger an dem Erfolg teilhaben können.Der weltweit erfolgreichste wichtige Aktienmarkt in diesem Jahr ist in der Türkei zu finden. Auch wenn es zu Beginn der Woche zu etwas Verunsicherung kam, setzte sich zuletzt doch der Optimismus durch. Die Aktienkurse des Landes werden angetrieben von der Hoffnung auf eine anhaltende Erholung der türkischen Wirtschaft und der relativen Schwäche der Lira, die türkische Aktien für ausländische Investoren attraktiver macht. Der BIST-100-Index (oder ISE 100), der die größten Unternehmen des Landes umfasst, …