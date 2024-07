Der DAX verzeichnete am Freitag ein leichtes Plus von 0,1 Prozent und schloss bei 18.475 Punkten, wobei er auf Wochensicht um 1,31 Prozent zulegte. Analysten erwarten, dass die Rallye am deutschen Aktienmarkt auch in der neuen Woche anhält, unterstützt durch sinkende Inflationssorgen und politische Stabilität nach den Wahlen in Frankreich. Die Autoindustrie bleibt eine Schlüsselbranche, und trotz aktueller Herausforderungen zeigen Unternehmen wie ...

