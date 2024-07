DJ Insa: BSW fast so stark wie die Grünen

BERLIN (Dow Jones)--Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) liegt in den Umfragen nur noch 2 Prozentpunkte hinter den Grünen. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Insa wöchentlich für die Bild am Sonntag erhebt, verlieren die Grünen in dieser Woche 1 Prozentpunkt und kommen auf 11 Prozent. Das BSW hingegen bleibt stabil, bekäme wie in der Vorwoche 9 Prozent. Die Linke kommt wie in der Vorwoche auf 2 Prozent.

Stärkste Kraft bleibt die Union, sie kommt wie in der Vorwoche auf 30 Prozent. Das ist doppelt so viel wie für die Kanzlerpartei SPD, die wie in der Vorwoche auf 15 Prozent kommt. Die FDP verliert 1 Punkt und kommt auf 5 Prozent. Zusammen würden nur noch 31 Prozent eine der drei Ampelparteien wählen. Die AfD kann einen Punkt zulegen, kommt wieder auf 18 Prozent. Die sonstigen Parteien könnten 10 Prozent (plus 1) der Stimmen auf sich vereinen.

