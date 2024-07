SNB-Chef Jordan gibt Management die Schuld am Niedergang von Credit Suisse

ZÜRICH - Der Untergang von Credit Suisse ist laut SNB-Chef Thomas Jordan das Ergebnis schlechter Entscheidungen des Managements der Bank. Er sei nicht von den heimischen Behörden verursacht worden, sagte der scheidende Präsident der Schweizerischen Nationalbank (SNB) "Le Temps".

Festnetz-Telefon wird immer weniger genutzt



HEIDELBERG - Das Festnetz-Telefon verliert weiter an Bedeutung. Wie eine Umfrage des Vergleichsportals Verivox ergab, greifen nur noch 16,1 Prozent der Nutzer von stationären Telefonanschlüssen zu Hause täglich zum Hörer. Das waren 2,6 Prozentpunkte weniger als bei der gleichen Umfrage vor einem Jahr.

Volkswagen holt GTI-Treffen vom Wörthersee nach Wolfsburg

WOLFSBURG - VW holt das traditionelle GTI-Treffen vom Wörthersee nach Wolfsburg. Nach der Absage der Veranstaltung in Österreich sollen sich die Fans des sportlichen VW Golf Ende Juli direkt am Produktionsstandort treffen. "Nicht nur der GTI ist eine Ikone, auch das GTI-Treffen ist über die Jahrzehnte zum Kult geworden", sagt Markenchef Thomas Schäfer. "Uns ist es wichtig, der GTI-Community in Wolfsburg, dem Herzen unserer Marke, eine neue Heimat zu bieten." Bis zu 35.000 Besucher werden früheren Angaben zufolge vom 26. bis 28. Juli direkt neben der Volkswagen Arena erwartet.

Tesla-Fabrik mit Techno-Club



GRÜNHEIDE - Techno bei Tesla: Das E-Autowerk in Grünheide bei Berlin hat nach Äußerungen aus dem Management einen eigenen Club. Zu Bildern von bunten Laserstrahlen, Plattenteller, DJ und einer Art beleuchtetem Tunnel kündigte Tesla-Werksleiter André Thierig beim Online-Netzwerk Linkedin "die neueste Einrichtung" der Fabrik an. "Hamster ist now alive!", schrieb er und meinte den Namen des Rave-Clubs (deutsch:" Der Hamster lebt jetzt").

Bahn will Schienen und Schotter deutlich öfter recyceln

BERLIN - Die Deutsche Bahn will wichtige Bauelemente künftig stärker recyceln. So soll die Recycling-Quote bei Schienenstahl von derzeit 25 Prozent bis zum Jahr 2030 auf 45 Prozent steigen, wie die Leiterin für Nachhaltigkeit und Umwelt, Katrin Habenschaden, sagte. Bei Gleisschotter soll sich die Quote von derzeit rund 13 Prozent im selben Zeitraum auf 40 Prozent erhöhen und bei Betonschwellen von aktuell knapp 6 Prozent auf 30 Prozent. "Bis 2040 wollen wir eine vollständige Kreislaufwirtschaft umsetzen", betonte Habenschaden. Offen blieb zunächst, in welcher Form die alten Baumaterialien wiederverwendet werden können.

Betriebshilfen für Fischer bis Jahresende verlängert



BERLIN - Die Beihilfen für Fischerinnen und Fischer für gestiegene Betriebskosten infolge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine werden verlängert und finanziell aufgestockt. Das teilte das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft in Berlin mit. Zuvor habe der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages eine entsprechende Haushaltssperre aufgehoben.

Studie: Synthetischer Kraftstoff problemlos einsetzbar

MÜNCHEN/DARMSTADT - Herkömmliche Autos und Motorräder mit Verbrennungsmotoren können fossilfreien Kraftstoff tanken, ohne dass die Motoren oder deren Software angepasst werden müssten. Zu diesem Ergebnis kommt eine von der ADAC-Stiftung geförderte Studie der Technischen Universität Darmstadt.

ROUNDUP: Letzte Generation demonstriert gegen LNG-Terminal

SASSNITZ - Klima-Aktivisten der Gruppe Letzte Generation haben am Wochenende gegen das Rügener Terminal für Flüssigerdgas (LNG) protestiert. Nach Angaben der Polizei nahmen am Samstagnachmittag rund 150 Menschen an einer Demonstration oberhalb des Seehafens Mukran teil. Nach Ende der Demo blockierten rund 30 Menschen für etwa zwei Stunden die L29 im Kreuzungsbereich zum Hafen. Am Sonntag fand eine Mahnwache statt, wie das Polizeipräsidium Neubrandenburg mitteilte. Zwischenfälle habe es dabei nicht gegeben.

Protest in Barcelona: 'Tourists go home'



BARCELONA - Der Unmut in Spanien über die negativen Folgen des Massentourismus nimmt immer mehr zu. In der Mittelmeermetropole Barcelona forderten nach Behördenangaben bei der zweiten Demonstration dieser Art rund 2.800 Menschen angesichts immer höherer Wohn- und Lebenshaltungskosten Beschränkungen für die Tourismusbranche, wie die Zeitung "La Vanguardia" berichtete. Gäste von Restaurants, die vor allem bei Urlaubern beliebt sind, wurden mit Wasser bespritzt. Demonstrantinnen machten Leute per Wasserpistole nass - eine unerbetene Abkühlung.

Sturm 'Beryl' kommt US-Küste immer näher



CORPUS CHRISTI - Der US-Bundesstaat Texas rüstet sich für die nahe Ankunft des Sturms "Beryl". Für einen etwa 400 Kilometer breiten Küstenstreifen zwischen Baffin Bay und San Luis Pass besteht Hurrikan-Warnung. Auch wenn sich der Sturm zuletzt abschwächte, dürfte er nach Einschätzung des US-Hurrikanzentrums NHC noch einmal Hurrikan-Stärke (mindestens 119 km/h) erreichen, bevor er am Montagmorgen (Ortszeit) aufs Festland trifft.



-ROUNDUP: Erdrutsch und weiter Unwettergefahr in der Schweiz -Rhein: Vergabe für Bezahlkarte-Dienstleister wohl im Juli -Niedersachsen fordert Klarheit über Preis von Deutschlandticket -Neue Brände in Kalifornien - Hitzerekord in Palm Springs°

