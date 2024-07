DJ WOCHENEND-ÜBERBLICK Wirtschaft, Politik/6. und 7. Juli 2024

Die wichtigsten Meldungen zu Wirtschafts- und Politikthemen aus dem Wochenendprogramm von Dow Jones Newswires.

Linksbündnis erringt laut Hochrechnung Mehrheit bei Wahl in Frankreich

Ein Bündnis linker Parteien hat bei den Parlamentswahlen in Frankreich offenbar die meisten Sitze gewonnen. Wie aus einer Hochrechnung des Meinungsforschungsinstituts Elabe hervorgeht, hat die Nouveau Front populaire (NFP) - eine Koalition von Parteien, zu denen Sozialisten, Grüne und die linksextreme Partei La France Insoumise gehören - zwischen 175 und 205 Sitze in der 577 Sitze umfassenden Nationalversammlung errungen. Die Partei von Präsident Emmanuel Macron und ihre Verbündeten gewannen laut Elabe zwischen 150 und 175 Sitze, während Le Pens Rassemblement National und seine Verbündeten zwischen 115 und 150 Sitzen erhielten. Sollten sich die Hochrechnungen bestätigen, wäre dies eine überraschende Wende zu Ungunsten von Le Pens einwanderungsfeindlicher Partei, die erst vor einer Woche einen beispiellosen Sieg in der ersten Runde der Wahlen errungen hatte.

Biden will im Präsidentschaftsrennen bleiben

US-Präsident Joe Biden hat Forderungen nach einem Rückzug aus dem Rennen um die US-Präsidentschaft energisch zurückgewiesen. "Ich kandidiere und werde wieder gewinnen", sagte er bei einer Kundgebung in Madison (Wisconsin). Zuvor hatte es nach seinem katastrophalen Auftritt bei der TV-Debatte mit seinem Herausforderer Donald Trump Forderungen geben, Biden solle zugunsten eines jüngeren Kandidaten auf eine Kandidatur verzichten. "Sie versuchen, mich aus dem Rennen zu drängen. Nun, lassen Sie mich das so deutlich wie möglich sagen: Ich bleibe im Rennen", sagte Biden, während er von einem Teleprompter ablas.

Insa: BSW fast so stark wie die Grünen

Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) liegt in den Umfragen nur noch 2 Prozentpunkte hinter den Grünen. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Insa wöchentlich für die Bild am Sonntag erhebt, verlieren die Grünen in dieser Woche 1 Prozentpunkt und kommen auf 11 Prozent. Das BSW hingegen bleibt stabil, bekäme wie in der Vorwoche 9 Prozent. Die Linke kommt wie in der Vorwoche auf 2 Prozent. Stärkste Kraft bleibt die Union, sie kommt wie in der Vorwoche auf 30 Prozent. Das ist doppelt so viel wie für die Kanzlerpartei SPD, die wie in der Vorwoche auf 15 Prozent kommt.

Delivery Hero erhöht Rückstellungen für mögliche Strafzahlungen

Der Lieferdienst Delivery Hero erhöht seine Rückstellungen für mögliche Strafzahlungen wegen des Vorwurfs wettbewerbswidrigen Verhaltens. Wie das Unternehmen in einer Pflichtmitteilung mitteilte, könnte es mit einer Geldstrafe von mehr als 400 Millionen Euro belegt werden, weil es wettbewerbswidrige Vereinbarungen zur Aufteilung nationaler Märkte, zum Austausch kommerziell sensibler Informationen und zu Abwerbeverboten getroffen haben soll.

Shell schreibt bis zu 2 Mrd Dollar ab - schwache Marktbedingungen

Shell rechnet mit Abschreibungen von bis zu 2 Milliarden US-Dollar nach Steuern, nachdem, der Bau einer großen Biokraftstoffanlage verschoben werden muss, während der Handel in der Gassparte des Unternehmens rückläufig ist. Europas Energiekonzerne kämpfen derzeit mit schwachen Marktbedingungen. Der britische Energieriese teilte mit, dass er mit einer Abschreibung nach Steuern zwischen 1,5 und 2 Milliarden US-Dollar rechnet, die hauptsächlich auf die Unterbrechung des Baus seiner Biokraftstoffanlage in Rotterdam sowie auf den Verkauf seiner Chemieraffinerie in Singapur zurückzuführen ist.

