Krypto-Experte erklärt: So hoch könnte NOT jetzt noch steigen

Es gibt immer wieder Coins, die durch außergewöhnliche Kursentwicklungen ins Rampenlicht rücken. Ein solcher Coin ist heute Notcoin. Nachdem er in den vergangenen Wochen eine beträchtliche Korrektur erfahren hatte, gelang ihm nun ein beachtlicher Wertzuwachs, der die Aufmerksamkeit vieler Anleger und Experten auf sich zieht. Krypto-Experten, darunter auch der renommierte Analyst Captain Faibik, prognostizieren, dass Notcoin noch erhebliches Aufwärtspotenzial besitzt.

Experte Captain Faibik geht von 2x Rallye für NOT aus

Notcoin hat heute erhebliches Interesse bei vielen Krypto-Anlegern geweckt, da er die Spitze der am besten performenden Kryptowährungen unter den Top 100 nach Marktkapitalisierung erreicht hat. Die positive Entwicklung folgt auf einen Monat erheblicher Wertverluste. Notcoin ist noch ein sehr junger Coin, der erst am 16. Mai 2024 auf CoinMarketCap gelistet wurde. Unmittelbar nach diesem Listing fiel sein Wert auf 0,005 Dollar zurück. Nach einer kurzen Erholung setzte dann jedoch rasch eine explosive Rallye ein, die den Coin auf sein bisheriges Allzeithoch bei 0,03 Dollar katapultierte. Seit diesem Höchststand Anfang Juni hat Notcoin jedoch wieder korrigiert und stetig an Wert verloren, bis er vorgestern einen Tiefststand bei knapp unter 0,01 Dollar erreichte.

Nun hat Notcoin jedoch eine starke Rallye hingelegt, die den Wert heute auf ein Hoch von 0,016 Dollar gebracht hat. Dieser Aufschwung hat zahlreiche positive Expertenprognosen für die zukünftige Wertentwicklung von Notcoin nach sich gezogen. Eine dieser Prognosen stammt vom Krypto-Experten Captain Faibik. Er sieht im heutigen Anstieg von Notcoin einen Ausbruch aus einem fallenden Trendkanal, in dem sich der Coin während der gesamten Korrekturphase seit dem Erreichen des Allzeithochs befand. Notcoin durchbrach den Widerstand dieses Kanals bei etwa 0,0135 Dollar und konnte somit den negativen Trend des letzten Monats überwinden.

Für die kommenden Tage, Wochen und Monate geht Faibik von einer weiteren Rallye aus, die den Wert des Coins um etwa 100 %, also 2x, steigern könnte. Ihm zufolge könnte Notcoin schon bald wieder auf das Allzeithoch von 0,03 Dollar steigen.

NOT erlebt heute eine rasante 50 % Rallye

Der heutige massive Anstieg könnte nur der Beginn einer größeren Rallye sein. Innerhalb der letzten 24 Stunden verzeichnete der Coin einen beeindruckenden Wertzuwachs von etwa 50 %. Dies katapultierte ihn in die Riege der 50 größten Kryptowährungen am Markt und steigerte seine Marktkapitalisierung auf fast 1,6 Milliarden Dollar. Das Handelsvolumen vervierfachte sich in dieser Zeit und liegt nun mit 1,25 Milliarden Dollar nahezu auf dem Niveau seiner Marktkapitalisierung, was als absolutes Top-Niveau gilt.

Für die von Analyst Faibik prognostizierte Rallye ist es für Notcoin von entscheidender Bedeutung, den Widerstand bei 0,02 Dollar nachhaltig zu überwinden und nicht wieder in den korrigierenden Trendkanal der letzten Wochen zurückzufallen. Sollte dies gelingen, könnte eine weitere Rallye folgen, die den Coin auf das bereits erwähnte Allzeithoch und möglicherweise darüber hinaus treiben könnte.

Quelle: TradingView.com

Auf der anderen Seite besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass auf einen so impulsiven Anstieg eine Korrektur folgt. Sollte es Notcoin nicht gelingen, sich über 0,015 Dollar zu behaupten, könnte ein erneuter Rücksetzer in Richtung 0,013 Dollar und möglicherweise sogar wieder auf 0,01 Dollar erfolgen. Das würde den gesamten jüngsten Wertzuwachs wieder zunichtemachen. Derzeit gibt es jedoch keine Anzeichen, die auf ein solch negatives Szenario hindeuten.

Anleger sollten jedoch beachten, dass es sich bei Notcoin inzwischen um eine etablierte Kryptowährung am Krypto-Markt handelt und die erste große Rallye bereits stattgefunden hat. Das reduziert das Renditepotenzial im Vergleich zu jüngeren, kleineren Coins.

PLAY - eine gute Investitionsalternative zu NOT?

Ein solcher attraktiver kleinerer Coin ist PLAY, die native Kryptowährung des innovativen Play-to-Earn-Projekts PlayDoge. Das Projekt nimmt sich den charmanten 8-Bit-Stil der 1990er Jahre und das Konzept des damals äußerst beliebten Tamagotchi-Spiels zum Vorbild. Bei PlayDoge können Spieler ihr eigenes virtuelles Haustier im Doge-Stil pflegen. Sie kümmern sich um dessen Ernährung, Schlaf und erleben mit ihm unterhaltsame 8-Bit-Side-Scrolling-Abenteuer. Spieler werden für ihre Aktivitäten im Spiel mit echten PLAY-Coins belohnt, was das Spiel nicht nur unterhaltsam, sondern auch finanziell attraktiv macht.

Jetzt in PlayDoge investieren

Quelle: PlayDoge.io

Die verdienten PLAY-Coins können nach dem offiziellen Börsenlisting gegen andere Kryptowährungen getauscht oder verkauft werden, was den Spielern eine echte Renditemöglichkeit bietet. Derzeit befindet sich der PLAY-Coin noch im Pre-Sale und kann zu einem vergünstigten Preis von 0,00516 Dollar pro Coin erworben werden. Diese Gelegenheit haben bereits viele Anleger genutzt, wie die 5,4 Millionen Dollar an gesammelten Investitionen zeigen.

Neben den potenziellen Kurssteigerungen nach dem Börsenlisting bietet PlayDoge eine zusätzliche Möglichkeit zur passiven Einkommensgenerierung. Anleger können ihre PLAY-Coins staken und dabei jährliche Staking-Renditen von bis zu 105 % erzielen. Das schafft einen zusätzlichen Anreiz für Anleger, ihre Coins langfristig zu halten und von den attraktiven Staking-Rewards zu profitieren.

Jetzt PLAY kaufen

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschließlich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.