Coin Sniping: So werden Sie zu einem Krypto-Sniper!

Mithilfe des Coin Snipings können Sie sofort nach der Freigabe des Handels einer neuen Kryptowährung in diese investieren. Da der Coin günstig bewertet ist und die Kurse noch nicht so in die Höhe getrieben wurden, lassen sich auf diese Weise extrem hohe Renditen erzielen. Dies beweist das Beispiel des Baked-Traders, welcher 10.000 USD innerhalb von 30 Minuten in mehrere Millionen USD verwandelt hat. Wie das Coin Sniping genau funktioniert, was dabei beachtet werden muss und welche bessere Alternative es gibt, erfahren Sie nun in diesem Artikel.

Was Sie über das Coin Sniping wissen müssen

Das Coin Sniping ist eine Trading-Strategie, bei welcher schnelle Käufe von neu gelisteten Coins ausgeführt werden. Dies geschieht meist an dezentralen Kryptobörsen wie Uniswap oder Raydium, damit sie möglichst frühzeitig in die neuen Coins investieren können.

Schließlich werden viele neue Kryptowährungen erstmalig mittels eines IDOs (Initial DEX Offerings) eingeführt. Aber auch reguläre Listungen erfolgen in der Regel an dezentralen Kryptobörsen.

Einige verwenden dafür Sniper Bots. Diese zeichnen vor allem durch ihre hohe Reaktionsgeschwindigkeit aus, welche idealerweise im Millisekunden-Bereich liegt. Auf diese Weise können sie einen Vorteil gegenüber menschlichen Tradern erhalten und von pumpenden Coins stärker profitieren.

Mithilfe der Sniper Bots lassen sich sogar die Marktpreise beeinflussen, wobei dies illegal sein kann. Außerdem können mit ihnen komplexere Handelsstrategien umgesetzt werden, bei welchen vollständig rational und idealerweise basierend auf statistischen Vorteilen agiert wird. Dabei kommt tendenziell das Scalping zur Anwendung, welches auf kurze Bewegungen setzt.

Sie lassen sich teilweise mit technischen Indikatoren verwenden, welche mit Backtests zusammen die Chancen vergrößern, und die Risiken verringern können. Jedoch erfordern diese auch technische Wartung, um sie an die Marktbedingungen anzupassen.

Ebenso lassen sich mit einigen Trading-Bots die Preisdifferenzen der verschiedenen Kryptobörsen ausnutzen. So können die Coins an den Handelsplätzen mit günstigeren Preisen erworben und an denen mit höheren Kursen verkauft werden.

Sniper Bots sind auch von den MEV-Bots zu unterscheiden. Letztere versuchen, die Transaktionen in Blöcken neu anzuordnen, einzufügen oder zu entfernen, um damit einen finanziellen Vorteil zu erhalten. Dabei arbeiten sie mit Minern und Blockproduzenten zusammen.

Dabei verwenden sie das Front-Running, bei welchem eine Transaktion vor einer anderen platziert wird. Somit können sie von den Preisänderungen profitieren. Eine weitere ist das Back-Running, welches eine Transaktion an eine andere hängt. Zudem gibt es Sandwich-Angriffe, bei denen eine eigene Order zwischen zwei anderen platziert wird. Jedoch werden sie bald von unter anderem der EU und Solana verboten.

Wie bereitet man sich auf das Coin Sniping vor?

Zuerst einmal muss man einen guten Coin zum Snipen finden, so wie es der Backed-Investor tat, welcher rund 10.000 USD innerhalb von weniger als 30 Minuten in mehr als 3 Mio. USD verwandelt hat.

Um solche Chancen zu finden, sollte man Influencern, Gemeinschaften, Nachrichten und diversen Social-Media-Portalen folgen. Dort finden Sie verschiedene Informationen und Ankündigungen über neue Krypto-Projekte.

Von diesen müssen Sie sich die vielversprechendsten aussuchen, wobei der Backed-Investor den Smart Contract über den Block-Explorer vor der Veröffentlichung des Entwicklers Crypto Banter herausgefunden hat.

Aber auch verschiedene Websites für DEX-Listungen wie DEXtools, DEXscreener, Birdeye und mehr stellen weitere Daten bereit. Ebenso gibt es Internetseiten, mit welchen sich neue Smart Contracts mit ihren Details über Ersteller, Transaktionen und mehr aufspüren lassen. Zu ihnen gehören unter anderem BSCscan, Etherscan und weitere.

Neue Coins auf DEXtools

Danach sollten gründliche Untersuchungen angestellt werden, selbst bei Memecoins. Denn es gibt viele Projekte mit betrügerischen Absichten und niedriger Qualität. Deshalb sollten einige Qualitätskriterien als Maßstab dienen, wie Alleinstellungsmerkmal, Audits, Bewertung, Nutzen, Tokenomics, Liquidität, Website, Social-Media und Entwickler.

Danach benötigen Sie für das Coin Sniping eine kompatible Wallet und ein paar passende Kryptowährungen. Je nach Blockchain können dafür unterschiedliche Lösungen benötigt werden. Zwar können sie auch manuell die Coins snipen, jedoch bringt ein Bot auch gewisse Vorteile.

Damit die Transaktionen richtig ausgeführt werden können, müssen sie auch immer genügend Coins für die Gebühren einplanen. Wie hoch diese aktuell liegen, können Sie im Internet herausfinden. Dabei sollten Sie jedoch auch berücksichtigen, dass diese in Zeiten erhöhter Nachfrage explodieren können.

Zudem kann es vorwiegend bei einer niedrigen Liquidität zu einem hohen Slippage beziehungsweise Preisverzerrungen kommen. Daher sollten Sie den Faktor nicht zu gering einstellen, wenn Sie keine Order verpassen wollen. Eine zu hohe Wahl kann hingegen die Rendite durch zu hohe Preise schmälern.

So kann man neue Coins snipen

Zuerst einmal müssen Sie sich zwischen dem manuellen und automatischen Handeln entscheiden. Ein Bot kann schneller agieren, aber nicht alle sind verlässlich und vertrauenswürdig. Zudem gibt es unter ihnen sogar Betrüger, weshalb vorher Untersuchungen und Test angestellt werden sollten.

Für das Coin Sniping können unterschiedliche Website oder Apps genutzt werden. Ebenso steht Ihnen in Telegram beispielsweise der BONKbot zur Verfügung. Je nach ausgewählter Software haben Sie unterschiedliche Optionen zur Verfügung.

BONKBot

Zuerst einmal sollten Sie die automatische Kauf-Funktion aktivieren und das Slippage auf 5 bis 10 % stellen, wenn Sie volatilere Token wie Memecoins handeln wollen. In diesem Falle ist auch ein maximaler Preiseinfluss von bis zu 25 % akzeptabel, wobei es an Ihre individuellen Bedürfnisse angepasst werden muss. Ebenso gibt es die Wahl zwischen schneller Ausführung und dem höchsten Schutz gegenüber MEV-Bots.

Neues KI-Trading-Ökosystem bietet fortschrittliche Tools

Eine wesentlich vielversprechendere Alternative stellen hingegen die KI-Trading-Tools von WienerAI dar. Auch dieses Projekt hat sich auf den Handel von Kryptowährungen an dezentralen Kryptobörsen spezialisiert, um seinen Nutzern das höchste Renditepotenzial zu ermöglichen. In dieser Hinsicht wird ein modular anpassbaren KI-Trading-Ökosystems geboten, das selbstverständlich Audits durchlaufen hat.

Unter anderem beinhaltet WienerAI einen KI-Handelsroboter, welcher den Anlegern ein passives Einkommen ermöglichen kann. Somit können Sie Zeit und Mühe sparen, während Ihre Transaktionen rund um die Uhr basierend auf statistischen Vorteilen und 100 % rational ausgeführt werden. Daher müssen Sie weniger lukrative Chancen verpassen.

Ebenso lassen sich mit den KI-Prognose-Tools leichter die lukrativsten Investments sowie die Verlustabsicherungslevel und die Preisniveaus für Gewinnmitnahmen besser identifizieren. Zudem können Sie mithilfe des auf das Krypto-Trading spezialisierten KI-Chats eine individuelle Vermögensberatung, Analysen und mehr erhalten. Womit es besonders anfängerfreundlich ist.

Es werden jedoch noch wesentlich mehr nützliche Features geboten. Unter anderem beinhaltet WienerAI einen Preisvergleich der Kryptobörsen, damit die Nutzer stets mit den niedrigsten Kursen die höchsten Renditen erzielen können. Aber auch der MEV-Schutz soll die Preismanipulationen unterbinden und sich ebenfalls lukrativ bemerkbar machen.

Insgesamt zielt der Roboter-Dackel darauf ab, zum besten Freund der Trader zu werden. Er hilft ihnen mit seiner feinfühligen Nase die guten Investments aufzuspüren und ihr Portfolio wie ein Wachhund zu verteidigen. Dabei stellt er eine interessante Kombination aus KI- und Memecoin dar.

Schon jetzt hat das neue Projekt Wellen geschlagen und wird von einigen Analysten als eine der besten Investmentoptionen der Kryptomarktes bezeichnet. Unter anderem wurde er von CryptoDaily der nächste Dogecoin genannt. Aber auch Cryptonews geht von einer Reise auf den Mond aus.

Der Vorverkauf von WienerAI ist auf ein großes Interesse der Investoren gestoßen und hat mehr als 7,17 Mio. USD eingeworben. In der aktuellen Phase werden die $WAI-Coins noch für einen Preis in Höhe von 0,000726 USD angeboten. Allerdings findet bereits in weniger als 2 Tagen die nächste Erhöhung statt, sodass sich Interessierte besser beeilen sollten.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.