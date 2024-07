Krypto News: Worauf Anleger nächste Woche achten sollten

Die Stimmung am Kryptomarkt war schonmal besser. Der Bitcoin-Kurs ist am Freitag unter die 54.000 Dollar Marke gekracht und hat dabei mit dem EMA200 auch eine wichtige Unterstützungslinie unterschritten. Erste Versuche der Bullen, die wichtige Marke wieder zurückzuerobern, sind gescheitert. In der kommenden Woche sollten Anleger also ganz genau hinschauen, ob das Schlimmste tatsächlich bereits überstanden ist, oder ob die Korrektur jetzt nochmal Fahrt aufnimmt. Dabei lohnt es sich auch, einige Akteure im Auge zu behalten.

Was macht die deutsche Bundesregierung?

Ein Punkt, den Anleger in der nächsten Woche auf jeden Fall im Auge behalten sollten, ist die Frage, was die deutsche Bundesregierung mit ihren Bitcoin macht. Insgesamt wurden 50.000 Bitcoin beschlagnahmt, als die Betreiber der illegalen Streaming Website Movie2k verhaftet wurden und diese Coins kommen nun langsam aber sicher auf den Markt. Die ersten 10.000 Bitcoin wurden bereits verkauft, allerdings gibt es noch 40.000 weitere, die verkauft werden könnten. Da es auch am Wochenende zu Verkaufsaktivitäten gekommen ist, ist davon auszugehen, dass es in der nächsten Woche ähnlich weitergeht.

Wer denkt, dass ein Verkäufer allein keine großen Auswirkungen auf den gesamten Kryptomarkt haben kann, täuscht sich. Immerhin kommen die Bitcoin von Deutschland noch auf einen Wert von über 2 Milliarden Dollar. Zwar werden sicher nicht alle Coins in einer Transaktion verkauft, täglich hundert Millionen würden sich aber wahrscheinlich auch schon negativ auf den Kurs auswirken, da sich auch andere Anleger davon verunsichern lassen würden. Neben Deutschland hat auch die US-Regierung mit Verkäufen ihrer beschlagnahmten Kryptowährungen angefangen, sodass Anleger auch hier vorsichtig sein sollten.

Wie geht es mit Mt. Gox weiter?

Auch die Auszahlung der Gläubiger der insolventen Kryptobörse Mt. Gox drückt aufs Gemüt der Anleger. Mt. Gox hat bereits vor 10 Jahren Insolvenz angemeldet und Betroffene mussten bis heute auf ihre Auszahlung warten. Heute sind die Bitcoin natürlich deutlich mehr wert als damals, sodass davon auszugehen ist, dass die meisten ihre Coins verkaufen werden, sobald sie ausgezahlt werden. Auch Mt. Gox sitzt auf Coins im Wert von über 8 Milliarden Dollar, wovon die ersten 2,7 Milliarden Dollar bereits transferiert wurden und am Freitag für einen Crash gesorgt haben.

Mt. Gox transfer $2.7B in Bitcoin to new wallet address



One of Mt. Gox's cold wallets just transferred more than 47,000 BTC to an unknown wallet address amid a plan to begin repaying its creditors. pic.twitter.com/UbULQRwiVy - BITCOIN EXPERT INDIA (@Btcexpertindia) July 5, 2024

Die Auszahlung der Bitcoin kann natürlich auch massive Auswirkungen auf den Kurs haben, wie bereits am Freitag eindrucksvoll demonstriert wurde. Alles in allem lohnt es sich für Anleger also, diese Wale genau im Auge zu behalten. Derzeit sieht es aber eher danach aus, als wäre der Boden noch nicht erreicht, weshalb auch viele Investoren auf der Suche nach Alternativen sind, wobei sich derzeit Base Dawgz als vielversprechend präsentiert.

Preiserhöhung bei Base Dawgz

Base Dawgz ist ein neuer Coin, der aktuell noch im Initial Coin Offering (ICO) erhältlich ist. Das bedeutet, dass Anleger den Coin noch direkt von den Entwicklern kaufen können, noch bevor $DAWGZ an den Kryptobörsen gehandelt wird. Dabei wird der Vorverkaufspreis von den Herausgebern alle 7 Tage um 5 % erhöht, sodass frühe Käufer hier einen Buchgewinn mitnehmen können, während es für den restlichen Markt bergab geht. Allerdings findet die nächste Preiserhöhung schon in weniger als 48 Stunden statt.

(Base Dawgz Initial Coin Offering - Quelle: Base Dawgz Website)

Meme Coins gehören zu den beliebtesten Kryptowährungen in diesem Jahr, wie man am Erfolg von PEPE, FLOKI, WIF und vielen weiteren unschwer erkennen kann, wobei Base Dawgz ($DAWGZ) mit der Verfügbarkeit auf sämtlichen relevanten Blockchains wie Ethereum, Base, Solana, BSC und Avalanche überzeugt. Außerdem ist Base Dawgz mit einer Staking-Funktion ausgestattet, die Staker mit einer Rendite in Form von zusätzlichen Token belohnt. Innerhalb kürzester Zeit haben Anleger Token im Wert von über 2,3 Millionen Dollar gekauft, weshalb Analysten davon ausgehen, dass der Kurs nach dem Listing an den Börsen explodieren könnte.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.