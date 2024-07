Neuer Börsen-Bulle: Unentdeckter Börsenstar mit sensationeller News und spottbilliger Bewertung

Anzeige / Werbung

Trendwende für Rock Tech Lithium - Guter Zeitpunkt jetzt zu investieren. 100 Mio. € Fördermittel und 400 Mio. € Bürgschaft in Aussicht,

Liebe Leserinnen und Leser,

Lithium, das elementare Metall, ist heutzutage ein viel diskutiertes Gut. Lithium ist einer der 34 kritischen Rohstoffe, die von der EU im Rahmen des Gesetzes über kritische Rohstoffe aufgelistet werden, und eine Schlüsselkomponente im Bestreben der EU, sich von fossilen Brennstoffen zu verabschieden und auf saubere Energie umzustellen. Viel wichtiger aber: in diesen Rohstoffen will die EU unabhängiger von China und anderen Ländern werden. Nicht nur in der Förderung, sondern auch in der Verarbeitung.

Der kürzlich vom EU-Rat verabschiedete Critical Raw Materials Act (CRMA) ebnet der europäischen Industrie den Weg, bis 2030 10 % des Abbaus, 40 % der Veredelung und 15 % des Recyclings von wichtigen Mineralien zu übernehmen. Für Lithium benötigt man aber einen Konverter, um das geförderte Lithium auch batteriefähig zu machen! Bisher gibt es davon keinen einzigen in Europa… bisher!

Unser Lithium-Geheimtipp Rock Tech Lithium (WKN: A1XF0V), hat mit bis zu 500 Mio. € Fördermittel und Bürgschaftszusagen ganz frisch alle Voraussetzungen dazu erreicht, um in Zukunft eine bedeutende Rolle in der "EV-Revolution" spielen zu können. Mit dem massiven finanziellen Rückenwind aus der Politik, wird sich die Wirtschaft nun nicht lumpen lassen und dafür sorgen, dass Deutschland und Europa auch in dieser Sache unabhängiger von China wird. Der Milliarden-Deal mit Mercedes ist ein wichtiger Baustein hierfür.

Denn Rock Tech Lithium (WKN: A1XF0V) baut in Brandenburg Europas erste Konverteranlage und profitiert hierbei von nicht rückzahlbaren Fördermitteln sowie weiterer finanzieller Unterstützung im hohen dreistelligen Millionenvolumen.

Was bisher von wenigen Anlegern für möglich gehalten wurde, ist mit diesen News aus der letzten Woche Wirklichkeit geworden, wird aber vom Kapitalmarkt bisher noch gar nicht richtig verstanden. Das ist jetzt die Chance für clevere Investoren, die die Tragweite begreifen.

Der erste Lithium-Konverter außerhalb Chinas wird in Deutschland gebaut. Deutsche Ingenieurskunst, wie z.B. von Bilfinger und weiteren namhaften Unternehmen ist wieder federführend, wenn es um neue Technologien geht! Mit den Fördermitteln sowie Bürgschaftszusagen ist es Infrastrukturfonds und anderen institutionellen Investoren ein Leichtes ihre immensen Cashberge jetzt hier zum Bau der Konverteranlage zu investieren!

Eigentlich müsste die Aktie vollständig in den Partymodus übergehen, doch die Anleger haben diesen bedeutenden Schritt bisher nicht wirklich antizipiert.

Rock Tech erhält Zusage für bis zu 100 Mio. € an Direktzuschüssen für Lithium-Raffinerie sowie bis zu 400 Mio. € Bürgschaften

Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie des Landes Brandenburg hat eine bindende Absichtserklärung (Letter of Intent, LOI) ausgestellt, in dem es bis zu 90 Millionen Euro an Fördermitteln für den Lithiumkonverter von Rock Tech in Guben zusagt.

Zusätzlich hat das Eisenbahn-Bundesamt einen Zuschuss von bis zu 10 Millionen Euro für den Standort in Aussicht gestellt. Darüber hinaus läuft das Antragsverfahren für Bundesbürgschaften in Höhe von bis zu 400 Millionen Euro zur Unterstützung der Fremdfinanzierung des Projektes. Sobald die Bürgschaftszusagen erteilt sind, kann es dann richtig rund gehen.

Ein absoluter Witz ist dagegen die Marktkapitalisierung des Unternehmens. Trotz dieser Zusagen über mindestens 100 Mio. € notiert die Aktie gerade mal bei 164 Mio. CA$ Marktkapitalisierung, was umgerechnet rund 111 Mio. € sind. Die gesamte Marktkapitalisierung spiegelt gerade einmal diese Förderung da, das komplette Projekt mit den bestehenden Verträgen und investieren Volumen gibt es quasi derzeit für lau!

Bisher hat Rock Tech Lithium (WKN: A1XF0V) rund 50 Millionen Euro in den Bau des Konverters investiert, das Projekt angeschoben es und dahin gebracht, wo es jetzt ist! Der aktuelle Aktienkurs erscheint unter diesen Gesichtspunkten grotesk unterbewertet zu sein.

Den einzigen voll genehmigten Lithium- Konverter in Europa!

Liebe Leserinnen, lieber Leser, bitte lassen Sie sich dieses nochmal auf der Zunge zergehen. Es gibt weltweit außerhalb Chinas keinen Lithium-Konverter. Deswegen ist auch klar, warum das Land Brandenburg, trotz klammer Kassen im Bund, unbedingt den Standort bei sich haben wollte und hier hohen Millionenbeträgen unterstützt.

Die Subventionen seien ein wichtiger Meilenstein für Rock Tech und ein wichtiger Schritt hin zur Realisierung des geplanten Guben-Konverters, sagte CEO Dirk Harbecke und fügte hinzu:

Zusammen mit den möglichen Bundesbürgschaften streben wir eine finanzielle Unterstützung durch das Land und den Bund von bis zu 500 Millionen Euro an. Zusätzlich zu dieser beträchtlichen Förderung haben wir kürzlich einen verbindlichen Rohstoffvertrag mit einem führenden Lithiumhandelshaus, der C&D Logistics Group, für die Beschaffung der Rohstoffe für unsere Konverter unterzeichnet und die vollständigen Bau- und Betriebsgenehmigungen für Guben erhalten. Ich bin damit sehr zuversichtlich, dass wir die verbleibenden Finanzierungsschritte für Guben in den kommenden Monaten abschließen werden.

Die Lithiumfabrik von Rock Tech Lithium (WKN: A1XF0V) im brandenburgischen Guben als Modell Quelle: Rock Tech

Dabei ist es im Lithiumsektor immer ein Auf und Ab. Der Preis für Lithiumcarbonat (welches in Batterien verwendet wird) hat sich vom Sommer 2021 bis zum Herbst 2022 fast versiebenfacht, nur um im Sommer 2024 wieder auf das Niveau von 2021 zurückzufallen.

Es steht also außer Frage das Lithium-Aktien in den letzten zwei Jahren eine Brutstätte für unglaubliche Renditen waren. Und der Elektroautomarkt wächst weiter, besonders in China.

Trotz einiger Rückgänge in den Verkaufszahlen in Europa und bei Tesla, bleibt die Nachfrage nach Elektroautos also stark. Die US-Energiebehörde EIA prognostiziert, dass die Verkaufszahlen von Elektroautos bis 2030 auf 45 Millionen pro Jahr steigen werden.

Diese eindrucksvolle Zahl belegt: Elektrofahrzeuge sind längst zum Mainstream geworden. Es werden weltweit Milliarden investiert, um einige der größten EV-Fabriken der Welt zu bauen.

Mega-Deal mit China-Giganten

Rock Tech Lithium (WKN: A1XF0V) hat kürzlich einen bedeutenden Deal mit einem der größten Handels- und Logistikunternehmen der Welt, C&D Logistics abgeschlossen.

C&D ist unter den Top 70 der Fortune 500 Unternehmen und der größte Händler von Lithium-Rohmaterialien weltweit. Sie beziehen Lithium aus Australien, Afrika und Lateinamerika.

Dieser Vertrag sichert Rock Tech Lithium (WKN: A1XF0V) die Versorgung mit dem benötigten Lithium-Spodumenkonzentrat ab 2025/26. Dies ist ein wesentlicher Schritt, um die langfristige Rohstoffversorgung sicherzustellen.

Dieser Vertrag mit C&D ist auch für die Finanzierung von Rock Tech Lithium (WKN: A1XF0V) von großer Bedeutung.

Die kreditgebenden Banken haben einen Zuliefervertrag mit einem großen internationalen Player verlangt, und dieser Vertrag erfüllt diese Bedingung.

Der 1,5-Milliarden-Euro-Vertrag mit Mercedes-Benz

Rock Tech Lithium (WKN: A1XF0V) hat bereits einen Abnahmevertrag mit Mercedes-Benz abgeschlossen. Das bedeutet, dass das Rohmaterial, das Rock Tech Lithium (WKN: A1XF0V) verarbeitet, in Europa produziert wird und für den europäischen Automarkt bestimmt ist. Diese Partnerschaft ist ein Beweis für die Qualität und Zuverlässigkeit von Rock Tech Lithium (WKN: A1XF0V) .

Das Projekt in Kanada

Rock Tech Lithium (WKN: A1XF0V) hat auch in Kanada begonnen, einen Converter zu bauen, der direkt neben der Mine stehen wird. Der Red Rock Converter wird Ontario's erster Lithium Converter und mit der BMI Group hat Rock Tech bereits den ersten Investor in Kanada gewonnen der das Projekt mit 5.5 Millionen CAD unterstützt und langjähriger Partner wird.

Der Red Rock Converter als Modell Quelle: Rock Tech

Die Mine - das Projekt Georgia Lake von Rock Tech Lithium (WKN: A1XF0V) (WKN: A1XF0V) befindet sich in Ontario, Kanada, 160 km nordöstlich von Thunder Bay, nahe der Grenze zwischen den USA und Kanada. Das Gebiet ist leicht zugänglich, da es nur wenige Kilometer östlich des Trans Canada Highway 11 liegt, einer großen asphaltierten Straße, die südwestlich nach Thunder Bay verläuft.

Der Bergbaubetrieb am Georgia Lake umfasst eine Mischung aus Standard-Tagebautechniken und unterirdischem Rampenzugangsbergbau aus fünf Lagerstätten: Main Zone North, Main Zone South West, Line 60, Harricana und Conway. Die geplante unterirdische Abbaumethode ist Long Hole Open Stoping (LHOS), bei dem herkömmliche Bohr- und Sprengzyklen zum Einsatz kommen und die Ressourcenausbeute maximiert wird. Der unterirdische Abbau wird nach der Erschöpfung der Tagebaugruben beginnen.

Im November 2022 wurde eine Vormachbarkeitsstudie für das Projekt abgeschlossen.

Die wichtigsten Punkte der Studie sind:

Geschätzter Kapitalwert vor Steuern bei einem Diskontsatz ("NPV") von 8 % von 223 Mio. USD bei einem durchschnittlichen Preis über die Lebensdauer der Mine ("LOM") von 1.500 USD/t , 6 % Spodumenkonzentrat ("SC6").

Geschätzter interner Zinsfuß ("IRR") vor Steuern von 47,8 % bei einem durchschnittlichen LOM-Preis von 1.500 USD/t , SC6.

LOM von 9 Jahren, mit kostengünstigem Tagebau in den ersten 4 Jahren und Untertagebau in den letzten 5 Jahren.

Amortisation vor Steuern von 2,9 Jahren.

In Kanada erhält Rock Tech Lithium (WKN: A1XF0V)30 bis 35% Fördergelder, was einen erheblichen Vorteil darstellt.

Recycling und Nachhaltigkeit

Rock Tech Lithium plant, ab 2030 50% des Rohmaterials aus dem Recycling zu gewinnen. Sie haben bereits mehrere Partnerschaften im Bereich Recycling etabliert und ihre Anlage ist modular aufgebaut, was die Integration von Recyclingprozessen erleichtert.

Das Recycling-Thema ist für Rock Tech Lithium von großer Bedeutung und wird in Zukunft eine zentrale Rolle spielen.

Trendwende für Rock Tech - Guter Zeitpunkt jetzt zu investieren

Der Deal mit C&D Logistics ist ein entscheidender Schritt für Rock Tech Lithium. Er sichert die langfristige Rohstoffversorgung und stärkt die Position des Unternehmens auf dem Markt. Die Zusammenarbeit mit Mercedes-Benz und die Fortschritte in Kanada und im Bereich Recycling zeigen, dass Rock Tech Lithium gut aufgestellt ist, um die Herausforderungen der Zukunft zu meistern.

Weitere namhafte Partner von Rock Tech sind u.a ThyssenKrupp Materials und Bilfinger.

Durch diese Partnerschaften hat Rock Tech einen Zeitvorsprung gegenüber möglicher Konkurrenz von mindestens zwei Jahren mit seinem inzwischen genehmigten Konverter-Projekt wird Rock Tech Lithium der einzige mögliche Anbieter in Europa und möglicherweise auch in Nordamerika sein.

Die Aktie ist trotz der ganzen guter Meldungen spottbillig.

Sie bietet eine gute Gelegenheit zum Einstieg für alle risikofreudigen Anleger!

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen aus der Mining-Investor Redaktion

P.S: Besuchen Sie einfach www.rocktechlithium.com, um mehr über das Unternehmen und seine Aktivitäten zu erfahren.

