Darum erobern neue soziale Krypto-Projekte den Markt

Einige der erfolgreichsten Kryptoprojekte sind diejenigen, welche von einer Gemeinschaft vorangetrieben werden. Zu ihnen gehören vorwiegend die Memecoins, aber auch andere Projekte aus dem Bereich der NFTs. Im folgenden Beitrag haben wir einmal einige der neusten sozialen Krypto-Projekte zusammengestellt, welche künftig für eine hohe Nachfrage sorgen könnten.

Pudgy Penguins startet eigene Social-Layer-2 für sein Projekt

Im Jahr 2021 hat eine Gruppe von Studenten das Projekt Pudgy Penguins ins Leben gerufen. Sie sollen für mehr Liebe, Empathie und Mitgefühl in einer düsteren Welt stehen. Etwas mehr als ein Jahr später wurde einer bereits für 400 ETH verkauft.

Pudgy Penguins wurde von Luca Netz für 2,5 Mio. USD übernommen, nachdem es aufgrund eines seiner Gründer in Verruf geraten ist. Somit sollte das Projekt weiterentwickelt werden, dass echtes Spielzeug in Geschäften hinzukam. Schon jetzt konnte das Projekt mit digitalen Assets einen Umsatz von über 400 Mio. USD erzielen.

Allerdings handelt es sich bei den physischen Spielzeugen nicht nur um Sammelobjekte. Ebenso verfügen sie über einen QR-Code, mit welchen die Inhaber Zugang zur sogenannten "Pudgy World" erhalten. Dies ist eine soziale Plattform, welche auf der Layer-2 von zkSync betrieben wird und EigenDA verwendet.

Nun hat das Team von Pudgy Penguins jedoch bekannt gegeben, dass sie das Krypto-Entwicklungsunternehmen Frame gekauft haben, um auf diese Weise eine eigene Layer-2 für Ethereum voranzutreiben.

Die neue Layer-2 hat den Namen Abstract und soll sich durch Zero-Knowledge Proofs auszeichnen, welche die Identität verifizieren können, ohne jedoch die privaten Daten preiszugeben. Dabei soll die Layer-2 von Pudgy Penguins einen nutzerzentrierten Ansatz verfolgen. Ebenso sind Kryptoanwendungen für Verbraucher geplant.

Pepe Unchained entwickelt Memecoin-Layer-2

Pepe will die Skalierungsprobleme von Blockchains wie Ethereum und Solana überwinden sowie den berühmten Frosch Pepe von diesen Lasten befreien. Dieser hat im Kryptoraum eine mindestens vergleichbare Viralität wie Pudgy Penguins erzielt.

Nun können die üblichen Überlastungsprobleme wie hohe Gebühren, Verlangsamung der Transaktionen und Transaktionsabbrüche überwunden werden. Denn es soll hundertmal schneller und deutlich günstiger als Ethereum sein. Ebenso verfügt Pepe Unchained über einen dedizierten Block-Explorer und sofortige Überbrückungsfunktionen.

Somit kann auch ein höherer Nutzen im Vergleich zum alten Pepe geboten werden. Denn es gibt bereits erste Hinweise auf unterschiedliche Angebote auf dem Ökosystem, welche den Launch und Handel von Memecoins optimieren und einige der größten Schwachstellen des Marktes wie betrügerische Codes und mehr verhindern könnten.

Daher wäre es nicht unwahrscheinlich, wenn Pepe Unchained einen Anteil des 42,17 Mrd. USD schweren Memecoin-Marktes und ihres 24-Stunden-Handelsvolumens von zuletzt 4,22 Mrd. USD auf sein Ökosystem ziehen kann. An den dezentralen Kryptobörsen haben Memecoins in diesem Jahr laut Dune sogar bis zu 67 % des Volumens ausgemacht.

Einen starken Zulauf hat zuletzt auch die Blockchain von Solana aufgrund der besseren Eigenschaften für Memecoins verzeichnet. Ähnliches könnte sich nun auch für Pepe Unchained ergeben, wenn es zum Immutable X der Memetoken werden sollte. Diese Chance haben auch viele Investoren erkannt, die bereits Coins für 2,68 Mio. USD gekauft haben.

Wie auch bei Pudgy Penguins handelt es sich bei Pepe Unchained um ein Community-Projekt, welches mithilfe der Macht der Gemeinschaft florieren könnte. Immerhin ist die Pepe-Community eine der größten des Memecoin-Marktes. Zudem haben von Matt Furies Comic-Charakteren inspirierte Coins hohe Kursanstiege verzeichnet. Aber auch die Frosch-Memetoken wie Hoppy, ebenfalls von Furie, sind zuletzt stark gestiegen.

Shiba Shootout bietet ein digitales Ökosystem für Memecoin-Enthusiasten

Ein ähnliches Projekt ist das neue Shiba Shootout, welches zwar keine Layer-2 entwickelt, aber ein auf die Krypto- und Memecoin-Community ausgerichtetes, soziales Ökosystem. In diesem werden unterschiedlichste Features geboten, welche wiederum verschiedene Interessengruppe anziehen können.

Schon jetzt wurde die App von Google Play und dem Apple App Store genehmigt, sodass eine Veröffentlichung bald erfolgen kann. Insgesamt ist es eine virtuelle Welt im Stil des Wilden Westens, in welcher Kreativität, Witz und Cowboy-Charme mit den beliebten Shiba Inus kombiniert werden.

Das Projekt soll dezentral organisiert werden, sodass die Interessen der Gemeinschaft am besten verfolgt werden. Dies kann sich wiederum vorteilhaft auf den langfristigen Erfolg von Shiba Shootout auswirken, da es die Community motiviert ein Teil des Projekts zu werden.

Zuerst sollen die Campfire Stories veröffentlicht werden, bei denen es sich um ein Storytelling-Format handelt. Dort können die einzelnen Nutzer ihre Erlebnisse und Erfahrungen am Kryptomarkt teilen sowie sich durch besonders interessante Beiträge Belohnungen in Kryptowährungen verdienen. Daher umfasst es auch SocialFi-Elemente.

Hinzu kommen GameFi-Angebote wie ein Shooter und Kartenspiele. Innerhalb der virtuellen Welt gibt es jedoch noch einige weitere Aktivitätsmöglichkeiten. Dies sind unter anderem Schatzsuchen und Austauschportale für Memes. Aber auch diverse DeFi-Features wie Spar-Satteltaschen- und Kaktus-Staking.

Shiba Shootout hat mit seinem Vorverkauf zügig 566.687 USD eingenommen. Dennoch befindet er sich noch am Anfang und bietet Interessierten eine besonders frühe Einstiegschance. Derzeit werden die Coins für 0,0195 USD angeboten, jedoch findet bereits in weniger als 6 Tagen und 9 Stunden die nächste Preiserhöhung statt.

