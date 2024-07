WIESBADEN (dpa-AFX) - 'Wiesbadener Kurier' zur Parlamentswahl in Frankreich

Man reibt sich die Augen: Liegen die Hochrechnungen nicht vollkommen daneben, dann haben die Franzosen im zweiten Durchgang der Parlamentswahl Marine Le Pen eine schallende Ohrfeige verpasst - und ihr anschließend noch eine eiskalte Dusche verabreicht. Nicht zuletzt die hohe Wahlbeteiligung zeigt: Eine deutliche Mehrheit schreckte bei allem Frust über Macron die Vorstellung, künftig vom Rassemblement National regiert zu werden. Von einer Partei, die ihr Heil in nationaler Abschottung, in wirtschaftlichem Protektionismus und in einer Spaltung des Staatsvolks in wahre und falsche Franzosen sieht. (.) Macron mag von einem Bündnis seiner liberalen Mitte mit den verbliebenen gemäßigten Konservativen und erstarkten Sozialdemokraten träumen. Doch dafür müsste das neue Linksbündnis zerbrechen./yyzz/DP/zb