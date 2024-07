© Foto: Federico Gambarini - dpa



Rheinmetall landete am Freitag innerhalb des deutschen Leitindex DAX auf dem letzten Platz. Die Verluste von knapp vier Prozent sind aus charttechnischer Perspektive äußerst ungünstig.Bis zu 20 Milliarden Euro soll das von Leonardo und Rheinmetall geschmiedete Panzerbündnis an Aufträgen einbringen, so die guten Nachrichten vom vergangenen Freitag. Schwacher Wochenschluss sorgt für große Gefahr Zum Ärger der Anleger hat die Aktie des deutschen Rüstungskonzerns und DAX-Wertes davon aber nicht profitieren können. Rheinmetall gab vor dem Wochenende um fast 5 Prozent nach und landete mit einem Schlusskurs von 490,60 Euro deutlich unter der 500er-Marke. Der schwache Wochenschluss ist aus …