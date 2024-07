© Foto: Aurelien Morissard/AP/dpa



Der erwartete Rechtsruck in Frankreich blieb aus, doch die Mehrheitsverhältnisse in der Nationalversammlung dürften das Regieren schwierig machen. Analysten rechnen mit Risikoprämien für französische Aktien und Anleihen.Die Ergebnisse des zweiten Wahlgangs der französischen Parlamentswahlen haben am Sonntagabend für eine Überraschung gesorgt. Das Linksbündnis Front Populaire wird künftig die größte Fraktion in der Nationalversammlung stellen. Der rechtsnationale Rassemblement National (RN) um Marine Le Pen und ihre Verbündeten landete hinter dem Mitte-Lager von Staatspräsident Emmanuel Macron und Premierminister Gabriel Attal auf dem dritten Platz. Attal zog prompt erste Konsequenzen und …