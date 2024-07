Nach der Erholung im Wochenverlauf hat die Rheinmetall-Aktie am vergangenen Freitag noch einmal stärker korrigiert. Dabei wurde auch die 500-Euro-Marke erneut unterschritten, das charttechnische Bild hat sich nach wie vor nicht nachhaltig aufgehellt. Dabei sind die Aussichten für den Rüstungskonzern unverändert gut.So will Rheinmetall die Produktionskapazitäten in der Ukraine massiv erweitern und die Präsenz an der NATO-Ostflanke ausbauen. Damit werde der Konzern zum "wichtigsten rüstungsindustriellen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...