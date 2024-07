© Foto: Paul Zinken/dpa-Zentralbild/dpa



Dem Essenslieferanten Delivery Hero droht Rekordbuße von mehr als 400 Millionen Euro wegen Kartellvorwürfen. Die Vorwürfe wiegen schwer.Delivery Hero, der Berliner Essenslieferdienst, steht möglicherweise vor einer der größten Geldbußen in der Geschichte des europäischen Wettbewerbsrechts. Das Unternehmen gab kürzlich bekannt, dass es mit einer Strafe von mehr als 400 Millionen Euro durch die Europäische Kommission rechnen muss. Diese Entwicklung folgt auf "informelle Gespräche" mit der Kommission, die offenbar ernsthafte kartellrechtliche Bedenken hervorgebracht haben. In Erwartung dieser möglichen Strafen hat der MDAX-gelistete Konzern bereits eine Rückstellung in Höhe von 186 Millionen …