Die saisonalen Tendenzen im Juli zeigten uns: Eine Fortführung der Rallye an der Wall Street war durchaus wahrscheinlich. Die Bullen ließen somit nicht auf sich warten. Sind jetzt also Gewinne drin? Und wie sieht es derweil beim DAX aus? Erfahren Sie mehr zu den Top-Gewinnern am Gesamtmarkt und wie sich die Märkte in dieser Woche weiterhin entwickeln...

Den vollständigen Artikel lesen ...