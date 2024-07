NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Vestas von 275 auf 265 dänische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analystin Deepa Venkateswaran widmet sich in ihrem Kommentar dem Servicegeschäft des dänischen Windturbinen-Herstellers. Sie sieht hier sehr starkes Umsatzwachstum bei stabiler Entwicklung der Profitabilität. Ihr niedrigeres Kursziel resultiert aus etwas gesunkenen Annahmen für den Auftragseingang bei Anlagen an Land für 2024 und 2025./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2024 / 18:22 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2024 / 04:05 / UTC

DK0061539921