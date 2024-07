Die Anleger am deutschen Aktienmarkt scheuen am Montag nach der zweiten Runde der französischen Parlamentswahlen eine klare Positionierung. Der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den Dax signalisierte eine Stunde vor Handelsbeginn ein Minus von 0,1 Prozent auf 18 452 Punkte. Damit würde der Leitindex der guten Vorwoche ein wenig Tribut zollen. Sein Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 wird am Montagmorgen 0,3 Prozent tiefer erwartet.

