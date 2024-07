Spezial: Nach Meldung neuer Hot Stock: Hohes Uranvorkommen in den USA bestätigt

Anzeige / Werbung

Eine Ad-hoc-Nachricht vom Wochenende könnte gleich gleich zu Wochenbeginn den Start einer neuen Rallye auslösen. An der Heimatbörse wird ab 15:30 Uhr weitergehandelt.

Wenn ein kanadischer Milliardenkonzern der Uranbranche (Encore), ein weiteres rund 700 Mio. Dollar (CAD) schweres Uranunternehmen (IsoEnergy, heute Börsendebüt an der Toronto Stock Exchange) und ein bedeutender Fonds der Branche (Sachem Cove) jetzt auf dieses noch junge Uranunternehmen wetten, dann, so meinen wir, sollten AnlegerInnen mit Fokus auf potenziell besonders hohe Gewinne und einer ebenso entsprechend hohen Risikobereitschaft jetzt eine erste Wagnisposition bei dieser Uranaktie im Depot haben, und zwar noch vor Beginn einer womöglich neuen wunderbaren Rallye, wie sie zuletzt bei vielen Titeln der Uranbranche beobachtet werden konnte. Die Branche boomt, und hier könnte der neue Hot Stock der Börsencommunity für die nächsten Wochen sein:

Ad-hoc Meldung am Wochenende: Shift!

Ein Umstand, der in unseren Augen extrem bedeutend ist, könnte diese Aktie jetzt in den Fokus der Investment Community rücken und für jetzt entscheidungsfreudige AnlegerInnen erhebliche Zugewinne ins Depot bringen.

Für uns scheint jetzt klar: Dieses Micro-Cap-Unternehmen, das sich u.a. ein Projekt in den USA in einem Minendistrikt (viertgrößter Urandistrikt der Welt!!!) sichern konnte, welches offenbar eine ganz erhebliche Uranressource beherbergt (siehe auch Ad-hoc-Meldung vom späten Freitagabend; ab heute Nachmittag um 15:30 Uhr wird an der Heimatbörse in Nordamerika weitergehandelt), könnte dieses Jahr zu den wirklich großen Gewinnern der Branche gehören, die in den letzten Monaten wahrhaftig viele große Outperformer an der Börse hervorbringen konnte. Tatsächlich konnte sich das extrem erfahrene Management des Unternehmens inzwischen sogar die Explorationsrechte für insgesamt drei Uranprojekte in den USA sichern, und gleich zwei der Projekte sollen noch in diesem Sommer weiter exploriert werden, eines davon auch in Wyoming, wo Bill Gates aktiv ist, der erst im Juni klarstellte, dass er bereit sei, Milliarden in Nuklearenergie in Wyoming zu investieren, um den wachsenden Strombedarf der USA zu decken (Bloomberg). Ein entsprechend hoher Nachrichtenfluss in den nächsten Wochen scheint vorprogrammiert und die bisherige Datenlage spricht für einen potenziell sehr großen Explorationserfolg.

Doch zunächst zur Ad-hoc-Meldung vom Freitagabend und warum wir glauben, dass es eine sehr gute Idee sein dürfte, hier heute noch vor Eröffnung der Börsen in Nordamerika mit einer Wagnisposition dabei zu sein. Das Unternehmen bestätigte den Nachweis ganz erheblicher Uranressourcen (gemäß des Standards NI 43-101) auf dem sog. Cebolleta-Projekt in New Mexiko, USA (zu 100% in Besitz!). Und die notwendigen Arbeiten für eine neue Ressourcenschätzung für das Projekt wurden 12 Monate vor dem ursprünglich avisierten Zeitpunkt abgeschlossen und als nächsten Schritt will man mit neuen Bohrungen die Ressourcen sogar erheblich ausbauen. Die vorhandenen Informationen sprechen für einen potenziell sehr großen Bohrerfolg und wir glauben, dass diese Aktie in den nächsten Tagen und Wochen sehr große Aufmerksamkeit der Börsencommunity bekommen wird.

Ad-hoc-Meldung vom Wochenende:

American Uranium Shifts to Growth Ahead of Schedule at Cebolleta in New Mexico, US

- Bitte beachten Sie unbedingt die vollständigen Ad-hoc-Nachrichten und Filings bei den Behörden, sowie die bestehenden Interessenkonflikte und den Disclaimer weiter unten im Text- Advertorial/Werbung (Auftraggeber: Premier American Uranium) -

Premier American Uranium*

WKN: A3ET9P

Börsenplätze: Deutsche Börse (Deutschland), Canadian Securities Exchange (CSE, Kanada; Heimatbörse)

COOLE SACHE: MIT EINEM KONTO BEI SMARTBROKER KÖNNEN SIE DIESE AKTIE AB 0 EURO HANDELN - EIN BROKERWECHSEL ZAHLT SICH OFT AUS!

HIER zur vollständigen Ad-hoc-Nachricht.

"Das Cebolleta-Projekt birgt Potenzial für eine erhebliche Ressourcenerweiterung, einschließlich des Ziels "Willie P", das bisher nicht in der nach NI-43-101 erfolgten Ressourcenschätzung enthalten ist. (…) Das Westwater Canyon-Element, das wichtigste Muttergestein für mehrere große historische Uranminen im Grants-Mineralgürtel, das über 400 Millionen Pfund Uran enthält (1), bleibt auf dem Cebolleta-Grundstück, wo die aktuellen Mineralressourcen im flacheren Jackpile-Sandstein lagern, weitgehend unerforscht", so heißt es in der in der Nacht auf Samstag veröffentlichten Ad-hoc-Meldung.

Da mehrere ungeprüfte und wenig erforschte Ziele bei Cebolleta einen klaren Weg für Ressourcenwachstum bieten, freut sich das Unternehmen darauf, die nächsten Schritte deutlich früher einzuleiten, als der Markt es zuvor erwartet hatte. Mit einer Uranproduktion von mehr als 347 Millionen Pfund (37 Prozent der gesamten historischen US-Produktion) ist der Grants-Gürtel der viertgrößte Uran-Bezirk der Welt. Der Mineralgürtel brachte die bislang höchsten Urankonzentrationen in Sandstein weltweit hervor. "Das Unternehmen wird sich darauf konzentrieren, weitere Pfund Uran in der Nähe des ehemaligen Minenkomplexes Jackpile und Paguate zu produzieren, in dem historisch 100 Millionen Pfund Uran produziert wurden.", heißt es in der jetzt veröffentlichten Meldung.

Der größte Hebel in der Aktie von Premier American Uranium (WKN: A3ET9P), die erst im Dezember 2023 ihr Börsendebüt gab, scheint in unseren Augen genau jetzt gegeben. Man wettet hier nicht nur auf ein Projekt, sondern auf Explorationserfolge auf gleich mehreren Uranprojekten in den USA, die allesamt vielversprechend erscheinen (schauen Sie sich HIER alle Projekte und weitere Informationen zum Unternehmen an). Mit dem jüngsten Commitment der Biden-Regierung in Sachen Uran scheint Premier American Uranium (WKN: A3ET9P)in den USA exakt zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein.

Das Premier-American-Uranium-Team hat es schon einmal getan

Das Management des Unternehmens ist insbesondere im Uranbereich extrem erfahren, so hat beispielsweise der Chairman Tim Rotolo ein Millliardeninvestment für den von ihm gegründeten Uran-ETF lukriert, bevor er den ETF an die Investmentbank Sprott verkaufte. Das Gründerteam hat schon vor 20 Jahren erfolgreich ein Uranunternehmen gegründet, dessen Marktkapitalisierung an der Börse innerhalb nur zwei Jahren von 15 Mio. Auf fast 1 Mrd. Dollar (CAD) heranwuchs. Der Aktienkurs brachte im selben Zeitraum eine Performance von 2.300 % hervor. Die Strategie, konstant sein Portfolio zu erweitern und die Branche durch Akquisitionen zu konsolidieren, hatte schon damals herausragenden Erfolg und soll sich laut Management von Premier American Uranium (WKN: A3ET9P) jetzt wiederholen.

Das Unternehmen will der Schlüsselplayer der Branche werden: Drei Projekte konnte man sich bereits sichern, und erst jüngst hat man das bis vor kurzem an der kanadischen Börse gelistete Unternehmen American Future Fuel geschluckt, weitere Übernahmen könnten folgen. Dass bei Premier American Uranium (WKN: A3ET9P) gleich drei bekannte Namen der Uranbranche Aktionäre sind, dürfte kein Zufall sein: Encore gehört zu den neuen großen Playern der Branchen (Milliardenbewertung in Kanada) und hält aktuell 4% an Premier American Uranium. Der rund 700 Mio. Dollar schwere Uranplayer IsoEnergy ist mit 9% beteiligt und der auf Uran spezialisierte Fonds und Investmentplayer Sachem Cove, dessen Manager immer wieder als Uranexperten interviewt werden, hält stattliche 31% an Premier American Uranium (WKN: A3ET9P). Erst jüngst gab es erneut ein Multimillionen-Investment für den in unseren Augen sehr vielversprechenden neuen Uranplayer, der sich ähnlich wie Encore zu einem Milliardenkonzern entwickeln könnte. Bei einer aktuellen Bewertung von rund 32 Mio. Euro (Comdirect) scheint hier dementsprechend ganz ordentlich Luft nach oben.

Vom Unternehmen selbst heißt es: "Mit der Unterstützung von Sachem Cove Partners, IsoEnergy und weiteren institutionellen Investoren sowie einem unvergleichlichen Team mit Uranerfahrung in den USA kommt der Markteintritt von Premier American Uranium (WKN: A3ET9P) zu einem günstigen Zeitpunkt, da die Fundamentaldaten für Uran derzeit so gut sind wie seit einem Jahrzehnt nicht mehr." In diesem Sinne wünschen wir Ihnen wie immer viel Erfolg mit Ihren Investments! Vergessen Sie nicht, selbst Ihre Due Diligence zu machen.

Informieren Sie sich selbst über Premier American Uranium (WKN: A3ET9P):

Webseite: https://premierur.com/

Filings von Premier American Uranium (Börsenbehörden Kanada): www.sedarplus.ca

HIER geht es zum Aktienkurs der Premier American Uranium Inc.

Mit besten Empfehlungen

Ihr inult-Team

www.inult.com

*Beachten Sie zwingend nachfolgende Hinweise zu den bei inult definitiv bestehenden Interessenkonflikten hinsichtlich dieser Veröffentlichung sowie unsere Riskohinweise und unseren Haftungsausschluss

Risikohinweise und Haftungsausschluss

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen.

Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie in Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen die bei inult vorgestellten Aktien teilweise Währungsrisiken.

Die von inult für den deutschsprachigen Raum veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen wurden unter Beachtung der österreichischen und deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und sind daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland bestimmt; andere ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Veröffentlichungen von inult dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche hierfür ein Entgelt zahlen. Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. dem Herausgeber kommt durch den Bezug der inult-Publikationen kein Beratungsvertrag zu Stande.

Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstigen Finanzprodukten ist - mit teils erheblichen - Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der inult-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater; deshalb lassen Sie sich bei ihren Anlageentscheidungen unbedingt immer von einer qualifizierten Fachperson (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen qualifizierten Berater Ihres Vertrauens) beraten.

Alle durch inult veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit dieser Informationen und Daten kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für die in den Analysen und Markteinschätzungen von inult enthaltenen Wertungen und Aussagen; diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Eine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Angaben ist ausgeschlossen.

Alle getroffenen Meinungsaussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung der Verfasser wider, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Es wird ausdrücklich keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass die in den inult-Veröffentlichungen prognostizierten Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Angaben zu Interessenskonflikten

Die Herausgeberin und verantwortliche Autoren erklären hiermit, dass folgende Interessenskonflikte hinsichtlich des in dieser Veröffentlichung besprochenen Unternehmens Premier American Uranium Inc. zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bestehen:

I. Autoren und die Herausgeberin sowie diesen nahestehende Consultants und Auftraggeber halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung signifikante Aktienbestände inPremier American Uranium Inc. und behalten sich vor, diese zu jedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung zu verkaufen oder neue Positionen inPremier American Uranium Inc. einzugehen.

II. Autoren und die Herausgeberin und Auftraggeber sowie diesen nahestehende Consultants unterhalten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ein Beratungsmandat mitPremier American Uranium Inc. und erhalten hierfür ein Entgelt.

Autoren und die Herausgeberin wissen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die Aktie vonPremier American Uranium Inc. im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kommt es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung.

Es handelt sich bei dieser Veröffentlichung von inult ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um eine Veröffentlichung eines ganz deutlich und eindeutig werblichen Charakters im Auftrag des besprochenen Unternehmens.

Medieninhaber & Herausgeber:

bullVestor Medien GmbH

4300 Sankt Valentin, Gutenhofen 4

Tel: +43 7435 540 77 - 0

Firmenbuchnummer: FN 275279y

UID- Nummer: ATU 62435644

LEI: 549300IB9WNO0P0OFS60

Behörde gem. ECG: Örtlich zuständige Gewerbebehörde

Anwendbare Vorschriften: Österr. Gewerbeordnung (Bundesgesetzblatt)

Verantwortlich für den Inhalt nach § 55 Abs. 2 RStV: Helmut Pollinger

- Werbung/Marketingmitteilung -

Enthaltene Werte: CA74048R1091