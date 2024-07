3 Gründe, warum die Korrektur am Kryptomarkt noch nicht zu Ende sein könnte

Die neue Woche beginnt genauso bearish, wie die vorige geendet hat. Der Juli hat für Krypto-Investoren noch nicht viel Gutes gebracht, aber auch in den Monaten davor hat es nicht mehr wirklich rosig ausgesehen. Die Rallye, wie sie im ersten Quartal zu beobachten war, gerät immer mehr in Vergessenheit. Inzwischen hat der Bitcoin-Kurs Mühe, sich über der 55.000 Dollar Marke zu halten und das wirkt sich auch auf den restlichen Markt negativ aus. Viele Altcoins sind von ihrem Jahreshoch um 50 - 70 % eingebrochen. Auch wenn es viele Investoren nicht wahrhaben wollen, spricht noch einiges dafür, dass es noch weiter bergab geht.

Unsicherheit über Mt. Gox Auszahlungen

Vor 10 Jahren hat Mt. Gox, die damals größte Kryptobörse, Insolvenz angemeldet. Nach mehreren Hackerangriffen, bei denen hunderttausende Bitcoin gestohlen wurden, blieb nichts anderes mehr übrig, als Insolvenz anzumelden. Betroffene, die ihre Coins damals verloren haben, mussten nun 10 Jahre warten. Damals war Bitcoin natürlich noch deutlich weniger wert als heute, weshalb diejenigen, die nun ausgezahlt werden, wahrscheinlich nicht mehr daran interessiert sein werden, weiter zu hodln. Insgesamt stehen Auszahlungen im Wert von über 8 Milliarden Dollar an. Am Freitag wurden erstmals Bitcoin im Wert von über 2,7 Milliarden Dollar transferiert, was bereits zu einem Crash geführt hat.

The MtGox wallet transferred out 47,229 $BTC ($2.71B) 30 minutes ago, possibly in preparation for repayment in July. pic.twitter.com/DM4ztdeVV5 - Lookonchain (@lookonchain) July 5, 2024

Es ist davon auszugehen, dass nach einer Wartezeit von 10 Jahren auch die restlichen Coins in naher Zukunft transferiert werden und die meisten Gläubiger ihre Coins schnell verkaufen werden. Die Auswirkungen für den Kurs wären enorm.

US-Regierung verkauft Kryptowährungen

Die US-Regierung ist zu einem der größten Krypto-Wale überhaupt geworden. Nicht etwa durch regelmäßige Bitcoin-Käufe, sondern durch aufgeklärte Verbrechen, bei denen die Coins beschlagnahmt wurden. Ende Juni hat die Regierung aber damit angefangen, 4.000 Bitcoin zu verkaufen.

US gov't sold 4K Bitcoin today, but less likely to impact the market.



Coinbase Prime handled 20-49K BTC in sell-side liquidity daily during high spot ETF inflows and 6-15K daily during low spot ETF inflows.



Posting this because I'm tired of "gov't selling" FUDs. pic.twitter.com/4IrO1aBGO6 - Ki Young Ju (@ki_young_ju) June 26, 2024

Auch hier wird die mögliche Konsequenz von Investoren gerne heruntergespielt. Wenn man bedenkt, dass die US-Regierung Kryptowährungen im Wert von 12 Milliarden Dollar hält, könnte man aber schnell zum Entschluss kommen, dass ein weiterer Verkauf verheerende Folgen hätte.

Deutschland verkauft Bitcoin

Nicht nur die US-Regierung hat angefangen, ihre Coins zu verkaufen. Auch die deutsche Bundesregierung ist unverhofft an 50.000 Bitcoin gekommen, als die illegale Streaming Website Movie2k offline genommen und die Betreiber verhaftet wurden. Damit saß Deutschland noch bis vor kurzem auf Bitcoin im Wert von über 3 Milliarden Dollar. Allerdings hat auch die deutsche Regierung angefangen, die Coins zu verkaufen.

ICYMI: The German government transferred $95M in seized Bitcoin to exchanges, sparking concerns of a potential sale. Since June 19th, they've moved $220M worth of BTC, echoing similar moves by the U.S. gov. https://t.co/KufUVjs2pY - BTC Times (@btc) July 6, 2024

Auch die deutsche Regierung sitzt nun noch auf Coins, die über 2 Milliarden Dollar wert sind und wahrscheinlich in den nächsten Wochen weiter verkauft werden. Auch wenn die langfristigen Prognosen weiterhin bullish sind, sollten Anleger sich nicht davor verschließen, dass diese 3 Faktoren darauf hindeuten, dass es vorher nochmal bergab geht, bevor die Rallye weitergeht. In diesen unsicheren Zeiten weichen viele Investoren auf ICOs aus, da hier auch in eher schwächeren Marktphasen Renditen von tausenden Prozent möglich sind, wobei derzeit vor allem Pepe Unchained ($PEPU) extrem gefragt ist.

Trotz Korrektur: Pepe Unchained Nachfrage explodiert

Während es für Bitcoin und Co. bergab geht, können Coins, die im ICO angeboten werden, noch vor dem Listing an den Kryptobörsen zum Fixpreis gekauft werden, was sich im Erfolgsfall als extrem gewinnbringend erweisen kann. Während des Vorverkaufs unterliegen die Coins noch noch keinen Schwankungen durch Angebot und Nachfrage und wenn ein Coin nach einem erfolgreichen ICO an den Börsen gelistet wird, steigt der Kurs oft innerhalb kürzester Zeit um tausende Prozent. Bei Pepe Unchained ($PEPU) haben Anleger inzwischen Token im Wert von über 2,7 Millionen Dollar gekauft, weshalb Analysten auch hier eine Kursexplosion nach dem Launch erwarten.

($PEPU Initial Coin Offering - Quelle: Pepe Unchained Website)

Pepe Unchained ist nicht nur ein weiterer Meme Coin, der an PEPE angelehnt ist, sondern kommt mit einer eigenen Layer 2 Chain, die günstigere und schnellere Tokentransfers als Ethereum ermöglicht und damit das Potenzial hat, ein eigenes Ökosystem rund um Pepe Unchained zu entwickeln, wenn auch andere Entwickler auf dieser Chain launchen. Auch eine Staking-Funktion ist vorhanden, bei der die jährliche Rendite davon abhängt, wie viele $PEPU-Token im Staking Pool sind. Durch diesen Ansatz können vor allem frühe Käufer eine hohe Rendite erzielen, da die APY gerade am Anfang noch sehr hoch ist.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.